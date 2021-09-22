Во время заседания Кабинет министров Украины поддержал соответствующее поручение Минздрава, которое позволит принудительно вакцинировать учителей, чтобы преодолеть коронавирус.

К теме Только треть школ в Украине смогут работать в желтой зоне: где наихудшая ситуация

По словам Ляшко, Европейский суд по правам человека поддерживает такую ​​идею. Поэтому Минздрав будет внедрять обязательную вакцинацию против COVID-19, в частности для педагогов, работников министерств и местных ОГА.

ЕСПЧ подтвердил, что обязательная вакцинация является законной и может потребоваться в демократических обществах и не противоречит конвенции о защите прав человека,

– заявил Виктор Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что статья №12 закона Украины о защите населения предполагает, что работники отдельных профессий, которые могут распространять инфекционные болезни, подлежат обязательным прививкам против таких болезней.

Ляшко считает, что вакцинация – это эффективный инструмент противодействия коронавирусу, а сегодня пандемия COVID-19 – это пандемия невакцинированных.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил, что приказ Минздрава об обязательной вакцинации определенных категорий профессий вступит в силу в соответствии с действующим законодательством.

К слову, чтобы ускорить темпы прививки, Государственная комиссия поручила председателям областных государственных администраций обеспечить вакцинацию учителей на местах в школах.

Читайте также Как учебные заведения будут работать в желтой зоне с 23 сентября: объяснение МОН

Ведь на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Украине усилили карантинные ограничения. Следовательно, с 23 сентября все регионы переходят в желтую зону.

Учебные заведения могут работать в очном режиме, но при условии, если 80% работников там имеют COVID-сертификаты (вакцинацию, отрицательный ПЦР-результат тестирования или справку о выздоровлении от коронавируса).