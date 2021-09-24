Это поможет абитуриентам найти вуз и профессию, – Педан запускает проект об университетах

Чтобы помочь будущим абитуриентам найти учебное заведение и профессию для будущего Александр Педан вместе с дочкой начинает новый ютуб-проект об украинских вузах "УниверCheck".

Как возникла идея создать проект о вузах

Александр Педан рассказал, что в этом году его дочь Лера перешла в 11 класс. Поэтому должна определиться, где будет учиться и какую профессию выбрать. И он решил помочь ей и другим ученикам 9 – 11 классов в выборе.

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Педан считает, что выбрать профессию и вуз абитуриенту очень сложно.

Мы увидели, что в Украине много крупных городов, в которых очень много университетов и еще больше специальностей. И о них очень мало актуальной информации. Поэтому пришла идея о создании такого проекта,

– сказал он.

Что даст абитуриентам проект о вузах

По словам Педана, с помощью "УниверCheck" Украинские школьники и их родители смогут увидеть, какие есть университеты в украинских городах, чем они отличаются и какие там перспективы обучения и профессионального развития для молодежи.

В новом тревел-шоу зрители увидят университеты из 10 таких городов:

Киев

Суммы

Харьков

Днепр

Полтава

Одесса

Ровно

Черновцы

Львов

10 город пока обсуждается.

Дочь Александра Педана Лера говорит, что хочет сама посмотреть на университеты и показать всем абитуриентам, какие возможности для обучения есть в Украине, где проживают студенты, как развлекаются и какие особенности украинских городов.

В школах нет профориентации. По моему мнению, это проблема нынешнего образования. Сейчас, чтобы определиться с профессией и университетом, нужно поехать в турне по всей стране. Многие школьники и их родители просто не имеют такой возможности. Уверена, наше шоу поможет абитуриентам сделать свой выбор в будущем,

– признается девушка.

Команда будет выбирать для участия в съемках университет и студентов по результатам анкетирования и видео-визитки. Прочитать подробные условия и заполнить анкету для участия вуза – можно по этой ссылке до 30 сентября.