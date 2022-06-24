Об этом 24 каналу сообщила народная депутат Украины Наталья Пипа. Согласно Хартии дети нацменьшинств имеют право учиться на своем родном языке в начальных школах.

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Русский язык очень легко выбрать в школе

Так же родители могут выбрать обучение на русском языке. Но это очень просто сделать. По словам госпожи Пипы, в заявлении на поступление в садик или начальную школу можно было просто выбрать пункт по языку "другие". Тогда дети могли учиться на русском. Поэтому многие школьники в центральных и восточных регионах выбирали язык агрессора.

Сейчас Наталья Пипа совместно с языковым омбудсменом Тарасом Кременем работают над изменением самого заявления. Это не будет нарушать Хартию, но поможет четко определить, какие приоритеты у родителей.

Мы обратились в Министерство образования, чтобы изменить образец заявления в сад и начальную школу. Там есть пункт "другие". А мы предлагаем поставить туда графу "нацменьшинство". Посмотрим, сколько людей захотят называться русскими и будут нуждаться в изучении чего-либо на русском языке, – отметила Ярослава Пипа.

По ее мнению, таким образом заявлений на обучение в садике и начальных школах на русском значительно уменьшится. Но все изменения должны быть утверждены согласно закону.

Ярослава Пипа добавила, что не может влиять на этот вопрос. Однако имеет право депутатского контроля, поэтому будет убеждать, что эти изменения должны быть введены. Важно, что в таком случае должностные лица изменяют не ранее принятые международные договоры, а способы их выполнения.

Кроме этого, сейчас продолжаются дискуссии о возможном запрете языка агрессора в Украине. Есть разные мнения: кто-то считает, что это не ко времени или лучше сделать после войны; кто-то отмечает, что так можно нарушить международное законодательство и т.д. В общем, этот вариант довольно сложный, а вот изменение заявления, по мнению госпожи Пипы, значительно проще и быстрее.

Она отмечает, что Украине нужно забывать о языке и литературе российских оккупантов.

Как дети будут учиться во время войны

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко подчеркнул, что с 1 сентября 2022 года учебные заведения снова возвращаются к очной форме обучения. Все школы и университеты должны к этому заранее приготовиться.

Важно, чтобы в каждом учебном заведении было собственное укрытие, куда дети могли бы идти во время воздушной тревоги.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, несколько министерств работают над тем, чтобы учебный процесс был максимально безопасен.

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