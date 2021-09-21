Гриневич подчеркнула, что тема профильного образования, как страшилка, все время вытекает. Она напомнила, что в Европе одиннадцатилетка есть только в трех странах – в России, Беларуси и Украине.

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Нельзя чему-то научить, если вы хотите дать больше за то же время. Ведь методы обучения при этом предусматривают общение с ребенком, создание совместных проектов, разыгрывание игровых ситуаций и тому подобное.

Я думаю, что вектор развития нашей страны указывает, куда мы должны идти. Но ведь вопрос не в 12 годах как таковых, а ради чего они. Мы говорили о мягких навыках. Один из них – жизнестойкость – требует учебного времени,

– говорит Гриневич.

По ее словам, дополнительный год есть именно в старшей профильной школе, чтобы человек мог углубить свои знания или научиться новой профессии, и в 18 лет быть готовым к осознанному выбору.

Гриневич рассказала, что в тех странах, где есть 12-летняя школьная система, бакалаврские программы преимущественно являются трехлетними. В формуле 12+3 молодой человек приходит более готовым в университет, со сложившимися навыками, которые помогут ему дальше развиваться.

Но бывший министр МОН добавляет, что здесь новый вызов – профильное образование требует от страны больших капиталовложений. Дополнительный год школьного образования требует политического решения дофинансировать школьное образование.

Реализоваться трехлетняя старшая профильная школа для детей 16 – 18 лет должна в профильных лицеях. А учителям, которые будут реализовывать профильное углубленное изучение предметов, нужно иметь высокий уровень квалификации,

– говорит она.

Лилия Гриневич подчеркнула, что сейчас Украина должна определиться с сетью лицеев. Законодательство говорило о том, что лицеи должны быть отделены и не иметь начальной школы. Для того, чтобы была соответствующая нагрузка на учителей, у лицеев должно быть четыре класса на параллели.

Но, как отметила эксперт, изменения в законодательстве позволяют делать лицей с двумя классами в любой школе. Это значит, что все школы любого города с высокой плотностью населения могут просто поменять таблички. Тогда качественного преобразования старшей школы не будет.

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К слову, к 2024 году школы должны окончательно определиться, готовы ли обеспечивать функционирование 10 – 12 классов. Сейчас это уже повлекло закрытие старших классов в ряде школ.

Однако в МОН заявили, что учеников, которые уже получали образование в школе, автоматически зачисляют в 10 классы. Подростков из других школ будут брать на свободные места. Окончательно реформа должна заработать с 2027 года.