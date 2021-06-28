Деньги – это наркотик, – Эштон Катчер о выплате долгов и легкомысленном отношении к финансам

Звезда фильмов "Молодожены", "Оптом дешевле" и "Где моя тачка, чувак?", ведущий и продюсер Эштон Катчер вспоминает, как в молодости совсем не умел управлять собственными деньгами. Вступив в колледж, актер накопил множество долгов, которые впоследствии очень долго отдавал.

По словам звезды, он даже не думал о том, сможет ли вернуть все заемные средства. Если бы не успешная голливудская карьера и изменение финансового поведения, считает Катчер, он бы до сих пор переживал тяжелый денежный кризис.

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Почему так сложилось

Как и большинство людей, рассказывает актер, его никогда не учили базовым понятиям финансовой грамотности, в частности расходам, сбережениям и управлению деньгами.

К слову, в одних только США общий потребительский долг составляет 14,9 триллиона долларов, а каждое американское домохозяйство задолжало в среднем 5 315 долларов кредитных средств.

Люди никогда не изучали основ финансового менеджмента ни в одной институции, и они теряются и огорчаются, когда сталкиваются с реальными проблемами. Обращению с деньгами не учат ни дома, ни в школах, ни в вузах,

– констатирует Катчер.

Деятельность звезды

Сейчас Эштон Катчер пытается частично исправить глобальную проблему, став главным продюсером второго сезона хитового шоу Going From Broke (Выходя из банкротства).

В передаче представлены драматические финансовые ситуации, и ведущий Дэн Розенсвейг, генеральный директор финтех-компании Chegg, помогает в одиночных кейсах молодым людям, которые много задолжали, выходить из критических денежных положений.

Дэн Розенсвейг, ведущий хитового шоу, продюсированного Эштоном Катчером / Фото Entrepreneur

Если нам удастся заставить людей понять, оценить и уважать личные финансы, то это поспособствует непосредственному развитию страны,

– считает Розенсвейг.

Один из героев шоу взял кредит на 1 900 долларов, и не отдавал его в течение 20 лет. За это время сумма долга увеличилась до 20 000 долларов, и мужчина не знал, как выплатить такую большую сумму.

Катчер и Розенсвейг помогли герою выбраться из долговой ямы, и сейчас мужчина открыл собственный счет для сбережений и даже начал инвестировать.

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Шоу Going From Broke: смотрите трейлер