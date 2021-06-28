По словам звезды, он даже не думал о том, сможет ли вернуть все заемные средства. Если бы не успешная голливудская карьера и изменение финансового поведения, считает Катчер, он бы до сих пор переживал тяжелый денежный кризис.
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Почему так сложилось
Как и большинство людей, рассказывает актер, его никогда не учили базовым понятиям финансовой грамотности, в частности расходам, сбережениям и управлению деньгами.
К слову, в одних только США общий потребительский долг составляет 14,9 триллиона долларов, а каждое американское домохозяйство задолжало в среднем 5 315 долларов кредитных средств.
Люди никогда не изучали основ финансового менеджмента ни в одной институции, и они теряются и огорчаются, когда сталкиваются с реальными проблемами. Обращению с деньгами не учат ни дома, ни в школах, ни в вузах,
– констатирует Катчер.
Деятельность звезды
Сейчас Эштон Катчер пытается частично исправить глобальную проблему, став главным продюсером второго сезона хитового шоу Going From Broke (Выходя из банкротства).
В передаче представлены драматические финансовые ситуации, и ведущий Дэн Розенсвейг, генеральный директор финтех-компании Chegg, помогает в одиночных кейсах молодым людям, которые много задолжали, выходить из критических денежных положений.
Дэн Розенсвейг, ведущий хитового шоу, продюсированного Эштоном Катчером / Фото Entrepreneur
Если нам удастся заставить людей понять, оценить и уважать личные финансы, то это поспособствует непосредственному развитию страны,
– считает Розенсвейг.
Один из героев шоу взял кредит на 1 900 долларов, и не отдавал его в течение 20 лет. За это время сумма долга увеличилась до 20 000 долларов, и мужчина не знал, как выплатить такую большую сумму.
Катчер и Розенсвейг помогли герою выбраться из долговой ямы, и сейчас мужчина открыл собственный счет для сбережений и даже начал инвестировать.
Шоу Going From Broke: смотрите трейлер