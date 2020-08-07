Новое исследование в США показало, что более 90% учителей начальной школы испытывают высокий уровень стресса. Однако выгорания можно избежать. Сами школы могут смягчить вредное воздействие стресса необходимой поддержкой для учителя.

Ученые из Университета Миссури опросили учителей начальной школы относительно накала и стресса на работе. Так, педагоги рассказали о своих уровнях выгорания и цинизма, а также чувствах совершенства и самоэффективности, передает издание Педагогическая пресса.

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Впоследствии исследователи собрали данные об учениках и их поведении, чтобы понять могут ли они пострадать от стресса, который испытывают учителя.

Исследователи определили, что лишь 7% учителей имеют низкий уровень стресса и выгорания. Остальные преподаватели – испытывают высокий уровень стресса. Вот результаты исследования среди них:

60% участников имеют "высокий уровень стресса или низкий уровень преодоления выгорания";

30% – имеют "умеренный стресс и выгорание";

3% – "низкое сопротивление стрессу / высокое выгорание".

А выгорание возникло из-за высокого стресса в сочетании с отсутствием поддержки.

Также ученые обнаружили, что "высокий уровень стресса, о котором сообщают почти все учителя в этом исследовании, подтверждает предыдущие данные, свидетельствующие о том, что учительство является стрессовой профессией".

Почему учителя получают стресс на работе? Все обусловлено тем, что требования работы могут привести к эмоциональному истощению. Ведь не все ученики приходят в школу, чтобы учиться, а есть и такие, которые отвлекают и могут быстро истощить учителя.

Но большинство учителей в исследовании заявили, что школы могут играть важную роль, помогая им справляться со стрессом. Так, 60% участников опроса сказали, что чувствовали стресс, но смогли избежать выгорания при должной поддержке со стороны школы.

Поэтому, школы могут снизить риск выгорания и проблему увольнения учителей (известно, что 16% учителей в США меняют школу или ежегодно оставляют профессию).

Как школы могут помочь снизить уровень стресса учителя:

организовать дополнительные услуги: семинары по управлению стрессом или обучение релаксации;

развивать положительную школьную культуру, которая может помочь предотвратить многие источники стресса.

Отметим, что учителя часто берут на себя бремя успеха студента. Поэтому воспитательная среда в школе, основанная на положительных отношениях между учениками и преподавателями, может повысить авторитет учителей.