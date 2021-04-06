В электронные версии учебников по истории вернули Крым на карту Украины
Недавно в учебниках по истории заметили карту Украины без Крыма. Это возмутило украинцев, поэтому электронные версии книг отредактировали. Так, в е-учебники вернули Крым на карту Украины.
Источник:"Новая украинская школа"
Обновленные варианты электронных учебников доступны на сайте Института модернизации содержания образования.
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На сайте эксперты заметили, что в электронной версии учебников по истории Украины для учеников 9 и 10 классов отредактировали и вернули украинский полуостров.
Карта Украины с Крымом / Фото с электронных версий учебников после редактирования
Что известно об этом скандале
Ранее ошибки в учебниках обнаружили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский. Эти учебники авторства Алексея Струкевича печатало издательство "Грамота".
По их словам, в школьных учебниках по истории заметили искаженную карту Украины. Она была без оккупированного полуострова Крым.
Карта Украины без Крыма / Скриншот из учебника
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