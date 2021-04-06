Недавно в учебниках по истории заметили карту Украины без Крыма. Это возмутило украинцев, поэтому электронные версии книг отредактировали. Так, в е-учебники вернули Крым на карту Украины.

Обновленные варианты электронных учебников доступны на сайте Института модернизации содержания образования.

К теме Назвала крымских татар предателями: в Крыму из-за учительницы вспыхнул скандал

На сайте эксперты заметили, что в электронной версии учебников по истории Украины для учеников 9 и 10 классов отредактировали и вернули украинский полуостров.



Карта Украины с Крымом / Фото с электронных версий учебников после редактирования

Что известно об этом скандале

Ранее ошибки в учебниках обнаружили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский. Эти учебники авторства Алексея Струкевича печатало издательство "Грамота".

По их словам, в школьных учебниках по истории заметили искаженную карту Украины. Она была без оккупированного полуострова Крым.



Карта Украины без Крыма / Скриншот из учебника

Внимание! В 2014 году Россия незаконно оккупировала Крым. Верховная Рада официальной датой начала оккупации Крыма войсками России установила 20 февраля 2014 года. 26 февраля 2021 года Украина отметила день крымского сопротивления российской оккупации.