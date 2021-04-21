Для создания простого механизма набора иностранцев в украинские вузы и выдачи им электронных приглашений в Украине разработали е-платформу.
К теме Колледжи и профтехи начали подключаться к электронным дневникам и журналам
Какие функции имеет е-платформа
- Там будут обязательно зарегистрированы все вузы, которые принимают иностранцев на обучение;
- Каждый участник процесса или вуз получит доступ к информации об абитуриенте-иностранце;
- Иностранцы смогут создать собственный электронный кабинет. Это позволит ему:
подать в онлайн-формате документы в конкретный вуз,
получить электронное приглашение на обучение от этого вуза;
- Абитуриент сможет получить информацию о состоянии рассмотрения или принятом решении всех структур, для его переезда через границу (в частности, МИД, МВД, СБУ и Госпогранслужба);
- Иностранец будет привязан к е-платформе, чтобы избежать манипуляций (нелегальной миграции или работы);
- Также будет архив поступления и информации о каждом студенте-иностранце.
Для чего нужна эта е-платформа? Единая межведомственная электронная платформа в сфере набора иностранных студентов обеспечит:
- прозрачность информации на всех этапах;
- студенто-ориентированный сервис;
- удобство для всех субъектов платформы;
- честность и отчетность всех субъектов платформы;
- минимизация рисков нелегальной миграции.
К слову, правительство приняло постановление о том, что иностранные вузы смогут открывать структурные подразделения в Украине. Какие документы должен подать иностранный вуз для получения такого разрешения от МОН – читайте в материале.