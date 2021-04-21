Для создания простого механизма набора иностранцев в украинские вузы и выдачи им электронных приглашений в Украине разработали е-платформу.

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Какие функции имеет е-платформа

  1. Там будут обязательно зарегистрированы все вузы, которые принимают иностранцев на обучение;
  2. Каждый участник процесса или вуз получит доступ к информации об абитуриенте-иностранце;
  3. Иностранцы смогут создать собственный электронный кабинет. Это позволит ему:

    подать в онлайн-формате документы в конкретный вуз,

    получить электронное приглашение на обучение от этого вуза;

  4. Абитуриент сможет получить информацию о состоянии рассмотрения или принятом решении всех структур, для его переезда через границу (в частности, МИД, МВД, СБУ и Госпогранслужба);
  5. Иностранец будет привязан к е-платформе, чтобы избежать манипуляций (нелегальной миграции или работы);
  6. Также будет архив поступления и информации о каждом студенте-иностранце.

Для чего нужна эта е-платформа? Единая межведомственная электронная платформа в сфере набора иностранных студентов обеспечит:

  • прозрачность информации на всех этапах;
  • студенто-ориентированный сервис;
  • удобство для всех субъектов платформы;
  • честность и отчетность всех субъектов платформы;
  • минимизация рисков нелегальной миграции.

К слову, правительство приняло постановление о том, что иностранные вузы смогут открывать структурные подразделения в Украине. Какие документы должен подать иностранный вуз для получения такого разрешения от МОН – читайте в материале.