Соответствующая норма содержится в решении Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Однако к этим вузам есть несколько требований.

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Теперь вузы могут стать уполномоченными учреждениями, которые будут проводить экзамены на уровень владения государственным языком.

Требования к вузам, которые могут проводить экзамены:

они должны осуществлять образовательную деятельность на уровне не ниже бакалаврской по специальностям "Среднее образование" (предметная специализация "Украинский язык и литература"), "Филология" (специализация "Украинский язык и литература"), или "Публичное управление и администрирование".

должны иметь штатного работника с ученой степенью не ниже доктора философии (кандидата наук) по специальности "Украинский язык";

должны обеспечить материально-технические требования для проведения экзаменов;

Вузы должны подать электронное заявление с предложением проводить языковые экзамены. К нему надо добавить:

письмо-обоснование с характеристикой материально-технического обеспечения;

список претендентов на выполнение функций экзаменатора Комиссии и инструктора.

Сдача экзамена на уровень владения языком: что известно

Отметим, что, согласно новому закону, чиновники при приеме на работу, а также лица, которые приобретают гражданство Украины, должны подтвердить знание государственного языка на экзамене и получить соответствующий сертификат.

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В то же время специалисты и должностные лица, которые не участвуют в конкурсе на должность, а продолжают выполнять свои обязанности, экзамен сдавать не должны.

Какой экзамен на уровень владения украинского языка:

"Культура речи" и "Чтение" – это тесты по 24 и 20 заданий соответственно. Участникам тестирования необходимо будет выполнить задания, проверяющие умение применять украинский язык в условиях служебной коммуникации.

"Письмо" (задания открытого типа). Претенденты на должность госслужащего должны будут прослушать аудиозапись, написать перевод услышанного текста и выразить свое отношение к теме. Созданный текст должен содержать не менее 100 слов.

"Язык" (две задачи открытого типа). У претендента будет возможность показать умение общаться на различные темы, не привязанные к узкому профессиональному направлению. Это будет монолог и диалог участника. Продолжительность не будет превышать 20 минут.

Классификация уровней владения государственным языком и перечень должностных лиц, которые будут сдавать экзамен, – читайте по ссылке.