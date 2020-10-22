Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь уверяет, что экзамен на владение государственным языком должны сдавать все украинцы – от ученика до президента.

Тарас Креминь считает это нормальной демократической практикой. Об этом он сказал в интервью изданию УНИАН.

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По словам Тараса Креминя, это стоит сделать всем, если мы хотим называться цивилизованной страной.

Чиновники должны продемонстрировать, что они придерживаются действующего законодательства, в том числе языкового закона,

– отметил языковой омбудсмен.

Тарас Креминь добавляет, что если уровень владения государственным языком у чиновника не будет соответствовать стандартам, то его надо увольнять.

Отметим, что в июле 2021 года вступит в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно которому вводится обязательная сдача экзамена на уровень владения государственным языком для определенных категорий граждан.

"Чтобы языковой закон развивался и украинский язык заполнил лакуны нашей жизни, нужна соответствующая государственная программа, а также ее поддержка. От состояния развития украинского языка зависит отношение украинцев к власти, а граждан других стран – к нашему государству", – подытожил языковой омбудсмен.