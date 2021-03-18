Нацкомиссия по стандартам государственного языка обнародовала образец экзамена на уровень владения украинским языком, который должны сдавать чиновники, желающие занять определенные государственные должности. Как выглядит этот экзамен – смотрите в материале.

Каким будет экзамен на уровень владения государственным языком

Экзамен состоит из двух блоков – письменного и устного. Так, задания письменного блока предусматривают выполнение таких частей работы: "Культура речи", "Чтение" и "Письмо".

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Части "Культура речи" и "Чтение"

Отметим, что работы "Культура речи" содержит 24 тестовых задания, а "Чтение" содержит 20 тестовых заданий.

Претендентам будут предлагать выполнить тестовые задания, которые проверяют:

умение применять украинский язык в условиях служебной коммуникации;

соблюдать нормы украинского литературного языка;

использовать речевые стратегии для реализации коммуникативных намерений;

понимать содержание и детали прочитанного текста, критически осмысливать прочитанное.

Часть "Письмо"

В то же время в части "Письмо" нужно будет выполныть одно задание открытого типа. Для этого необходимо прослушать аудиозапись, написать пересказ услышанного текста и выразить свое отношение к теме.

Созданный текст должен содержать не менее 100 слов. Эту часть экзамена будет проверять экзаменатор.

Часть "Речь"

Во время этой части экзамена претендент будет иметь возможность показать умение общаться на разные темы, не привязанные к узкой профессиональной направленности.

Продолжительность устной части экзамена, которая будет состоять из монолога претендента и диалога претендента с экзаменатором, не будет превышать 20 минут.

Добавим, что в рамках соответствующей темы претендент может касаться вопросов из сферы собственных профессиональных интересов, однако будут оценивать прежде всего:

логичность;

последовательность;

лексическую и грамматическую правильность речи;

способность поддерживать или начинать разговор;

умение выражать свои предпочтения, убеждать, дискутировать и тому подобное.

Образец экзамена на уровень владения украинским языком

Общее время для выполнения работы ориентировочно составит 120 минут.

Как выглядит экзамен: фото (нажмите на фото для увеличения размера)

Ознакомиться с полным образцом работы можно по ссылке.