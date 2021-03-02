В 2019 году Верховная Рада наконец приняла закон о функционировании украинского языка как государственного. Поэтому теперь он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер в Украине. И уже в этом году некоторые чиновники будут сдавать экзамен по владению государственным языком.

Руководительница Нацкомиссии по стандартам государственного языка Арина Демская отметила, что с 16 июля 2021 года Комиссия начнет экзамены на уровень владения государственным языком для чиновников, которые хотят занять определенные должности.

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Кто будет сдавать экзамен по украинскому языку в первую очередь

С 16 июля 2021 года украинцы, которые должны владеть украинским языком и использовать его во время работы, должны получить сертификат об уровне владения государственным языком. Это можно сделать после сдачи специального экзамена.

Первыми захотят сдавать экзамен должностные лица, которые будут подаваться на конкурсные должности. Однако те лица, которые сейчас находятся на государственных должностях, не обязаны подтверждать свой уровень украинского сертификатом, потому что закон не имеет обратной силы,

– отметила Демская.

Каким будет экзамен

С приходом пандемии решили проводить экзамен с помощью компьютерных технологий.

"Мы разработали концепцию программного обеспечения, которая охватывает всю процедуру – от момента, когда человек решил, что он хочет сдавать экзамен, и до выдачи сертификата", – рассказала эксперт.

Так, при регистрации на экзамен претенденты будут создавать личные кабинеты, где будет указано место, дата и время проведения экзамена, а также вся необходимая информация.

Экзамен на уровень владения государственным языком будет состоять из четырех частей:

Культура речи

Чтение,

Письмо,

Говорение.

Сколько времени будет занимать экзамен? Весь экзамен продлится 2 часа. Время на выполнение каждой части распределено пропорционально.

Так, части "Культура речи" и "Чтение" будут содержать тестовые задания разного типа, которые проверяют умение кандидата понимать общий смысл и детали прочитанного текста, критически осмысливать прочитанное и тому подобное.

В то же время части "Письмо" и "Говорение" будут проверять умение претендента создавать письменные и устные сообщения в целях общения.

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Демская отметила, что ни одна часть экзамена не предусматривает тестирование правил или презентации парадигм.

Интересно, что устная часть экзамена будет проходить в формате беседы между экзаменатором и претендентом в режиме онлайн. Эта часть экзамена будет записываться на видео.

С результатами можно будет ознакомиться в личном кабинете.

По словам эксперта, цель экзамена – определить уровень языковых, речевых и коммуникативных умений, навыков и компетенций человека.

Устная часть экзамена должна также засвидетельствовать умение претендента общаться на различные темы из официальной сферы. Оцениваться прежде всего будут логичность, последовательность, правильность речи, способность поддерживать или начинать разговор и т.п.,

– отметила Демская.

Подготовка к экзамену и проверка

Как происходит проверка экзамена? Известно, что тестовую часть будет проверять программа. Письменный текст проверяет один экзаменатор, а видеозапись с устной речью будут проверять еще два экзаменатора.

В частности, есть перечень критериев, по которым происходит проверка текста. Каждый из критериев имеет отметку – достаточно хорошо, отлично. После проверки экзаменатор будет отправлять работу в аппарат Комиссии.

"Мы сосредоточены на том, чтобы выяснить, насколько качественно человек использует на практике те знания, которые он получил в школе или жизни. То есть, не что он знает, а как он умеет", – отметила Демская.



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На что будет влиять уровень владения языком? Сейчас главное – показать, как именно человек владеет государственным языком. А уже после этого работодатель будет определять, какой уровень ему необходим.

Будут ли проводиться подготовительные курсы перед сдачей экзамена? Нацкомиссия разработает требования к экзамену, которые будут заранее обнародованы.

Также попытаются сделать тренировочные тесты, которые будут в свободном доступе. Но курсов в целом Комиссия проводить не может, по закону.