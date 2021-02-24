В 2021 году от 100 до 150 тысяч украинцев должны будут подтвердить уровень владения государственным языком на специальном экзамене. Кто должен обязательно его сдать – читайте в материале.

Председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская заверила, что экзамены будут сдавать в каждом областном центре.

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Когда будет проходить экзамен и каким он будет? По ее словам, экзамен будет стартовать с 16 июля. Он рассчитан на 2 часа и состоит из трех частей: тестовое задание, написание текста, а также устная коммуникация.

После сдачи экзамена можно будет получить сертификат, подтверждающий уровень владения украинским языком. Он будет действовать бессрочно.

Кто будет сдавать экзамен по украинскому языку? Демская заявила, что экзамен должны сдавать те, кто претендует на должность на государственной службе.

Экзамен будут сдавать только те, кто хочет получить сертификат с перспективой, что когда-нибудь будет избираться на конкурс,

– добавила она.

Но нынешним чиновникам его сдавать не надо, поскольку закон о языке не имеет обратной силы.

Кроме того, уже с апреля 2021 года запланировано введение экзамена по украинскому языку для лиц, которые подают ходатайство на приобретение гражданства Украины.

К слову, в 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Подавляющее большинство его норм вступило в силу с 16 июля 2019 года.

А с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания в Украине перешла на украинский язык. Это означает, что к посетителям и клиентам должны обращаться только на украинском. Исключение – чаловек сам попросит обращаться на другом языке. Как защитить свое право на обслуживание на украинском – читайте по этой ссылке.



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