Экзамен по владению украинским языком для госслужащих: каким он будет и когда первый экзамен

Уже с 16 июля стартует регистрация на экзамен по владению государственным языком для государственных служащих. Первый экзамен состоится 19 июля. Что это за экзамен и кому его нужно сдавать – читайте в статье.

Даты регистрации и экзаменов на уровень владения государственным языком

Председатель Нацкомиссии Украины по стандартам государственного языка Арина Демская рассказала, что 16 июля начинается регистрация для сдачи экзамена на уровень владения украинским языком.

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Когда состоится экзамен? Первый экзамен стартует 19 июля в 9:30.

Далее в течение первых двух недель ежедневно по будням будут проходить три экзаменационных сессии:

с 9:30 до 11:30,

с 12:30 до 14:30,

с 15:30 до 17:30.

А все потому, что ожидают много людей, которые сейчас идут на конкурсы на различные должности.

По словам Демской, первые недели будут показательными с точки зрения количества заявок, кандидатов, экзаменаторов и локаций.

Мы сделаем анализ процесса экзамена, работы системы и экзаменаторов. Если количество претендентов будет значительным, то мы сохраним частотность проведения сессий на ежедневной основе на более длительный период,

– добавила она.

Как будет проходить экзамен? На входах в помещения инструкторы будут идентифицировать зарегистрированных участников тестирования, а в самих аудиториях будет видеонаблюдение.

Претенденты будут сдавать экзамен на компьютерах и устно с экзаменатором. Часть "Говорение" пройдет через видеозвонок, который будут записывать.

Где будет проходить экзамен? На сегодня экзаменационные площадки обустроены в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве и Рубежном Луганской области.

Отметим, что проверять работы и устанавливать уровень владения государственным языком будут 15 календарных дней. "Думаю, что первые сертификаты мы выдадим как можно скорее", – спрогнозировала председатель Нацкомиссии.

Сертификат на уровень владения государственным языком может аннулировать суд

Арина Демская заявляет, что основаниями для обращения в суд для аннулирования государственного сертификата могут быть нарушения, зафиксированные во время сдачи экзамена.

Соответственно, если мы, просматривая какое-то видео, будем видеть, что они противоправные, то очевидно, что Комиссия будет подавать в суд. Это должно быть правовым процессом, а не карательным,

– говорит она.

Кому нужно сдавать этот экзамен

Экзамен по определению уровня владения государственным языком является обязательным для лиц, которые обязаны знать его и применять при исполнении служебных обязанностей.

Прежде всего это касается потенциальных публичных деятелей, государственных служащих, сотрудников Нацполиции, прокуроров, судей, руководителей учебных заведений и ученых и педагогов.

В то же время те, кто уже работают на этих должностях и не претендуют на новые, экзамен сдавать не обязаны. Ведь закон не имеет обратной силы.

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Председатель Нацкомиссии также уточнила, что зарегистрироваться и сдать такой экзамен могут все желающие, а не только круг лиц, который обязан это делать в соответствии с законом.

Так, для граждан Украины экзамен на определение уровня владения языком является бесплатным, а для лиц, которые намерены получить гражданство Украины, размер оплаты за сдачу экзамена составляет 492 гривны.

По результатам успешного прохождения экзамена выдается государственный сертификат об уровне владения языком первой или второй степени, который действует бессрочно.

Зарегистрироваться для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком можно будет на портале Нацкомиссии по этой ссылке.

Каким будет экзамен для госслужащих

Экзамен на уровень владения государственным языком предполагает четыре части:

"Культура речи" (24 тестовых задания)

(24 тестовых задания) "Чтение" (20 тестовых заданий)

Участникам тестирования необходимо будет выполнить задания, проверяющие умение применять украинский язык в условиях служебной коммуникации, соблюдать нормы украинского литературного языка, понимать общий смысл и детали прочитанного текста и тому подобное.

"Письмо" (одно задание открытого типа)

Претенденты на должность госслужащего должны будут прослушать аудиозапись, написать перевод услышанного текста и выразить свое отношение к теме. Созданный текст должен содержать не менее 100 слов.

"Язык" (две задачи открытого типа)

Претендент будет иметь возможность показать умение общаться на различные темы, не привязанные к узкому профессиональному направлению. Это будет монолог и диалог участника. Продолжительность не будет превышать 20 минут.

На этом этапе будут оценивать прежде всего логичность, последовательность, лексическую и грамматическую правильность речи, способность поддерживать или начинать разговор, умение выражать свои предпочтения, убеждать, спорить и тому подобное.

Как выглядит экзамен на уровень владения украинским языком – образец работы можно посмотреть по ссылке.

Все четыре части экзамена равновесные, результат за каждую составит 25% от общего количества баллов. Ориентировочное время прохождения экзамена – 120 минут.

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник тестирования по украинскому языку для госслужащих, правильно выполнив все задания экзамена – 162.