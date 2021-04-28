Глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев рассказал, что уже с июля все госслужащие должны были бы начать сдавать экзамен по украинскому языку.

Важно Как выглядит экзамен на уровень владения украинским языком: обнародовали образец работы

Но тут есть проблема. По его словам, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь не уверен, что они успеют подготовиться, потому что к подготовке привлечено много ответственных институтов, в частности, МОН.

И если ответственные ведомства не успеют подготовить надлежащие условия для прохождения экзамена, то в июле заблокируются все конкурсы на государственную службу.

Здесь есть реальные основания для отсрочки этой нормы, например, на 1 января 2022 года. Это, возможно, придется сделать, а может и нет,

– добавил Потураев.

Добавим, что с 16 июля 2021 года для поступления на государственную службу необходимо подавать сертификат об уровне владения государственным языком. Получить его можно по результатам специального экзамена.

Каким будет экзамен на владение государственным языком

Экзамен на уровень владения государственным языком будет состоять из четырех частей:

Культура речи.

Чтение.

Письмо.

Речь.

Интересно, что устная часть экзамена будет проходить в формате беседы между экзаменатором и претендентом в режиме онлайн. И она будет записываться на видео.

Сколько времени будет занимать экзамен? Весь экзамен продлится 2 часа. Время на выполнение каждой части распределено пропорционально.

Кто будет сдавать этот экзамен в первую очередь? Первыми будут сдавать экзамен чиновники, которые будут подаваться на государственные должности в 2021 году.

Но отметим, что те лица, которые сейчас находятся на государственных должностях, не обязаны подтверждать свой уровень украинского языка сертификатом.