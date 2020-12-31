Недавно глава Минобразования Сергей Шкарлет высказал идею о трансформации ВНО. Он заявил, что те абитуриенты, которые уже имеют опыт работы, могут не сдавать ЗНО, а вместо этого сдать такой себе "тест на IQ". Большинство экспертов поддерживают такую идею, но говорят, что денег на это пока нет.

Что известно об идее Шкарлета относительно трансформации ЗНО? Он заверил, что абитуриенты, которые поступают в вузы и уже имея трудовой стаж или те, которые хотят учиться по контракту, могут сдавать тест на способность к обучению вместо классического ВНО, сообщает 24 канал.

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Такие высказывания министра образования пользователи соцсетей восприняли не однозначно. Возмутило это и народного депутата Инну Совсун, свое мнение она написала в фейсбуке.

Так, по ее словам, сегодня в Украине действительно лицензионных мест больше, чем выпускников школы. Но это не значит, что коррупция нам не грозит, и ВНО можно отменять.

Коррупция в основном возникает при поступлении на самые популярные специальности. И мест на таких специальностях все равно будет меньше чем желающих поступить на них. ВНО нужно совершенствовать, а не отменять,

– отметила Инна Совсун.

Депутат считает, что стоит инвестировать в подготовку качественных тестовых заданий, в идеале – расширять ВНО и задавать вопросы, требующие открытых ответов. "Такие тесты в разы сложнее и дороже обрабатывать, но оно того стоит", – подчеркнула нардеп.

Нардеп выразила надежду, что у Шкарлета, которого она называет последователем политики Табачника, хватит здравого смысла не трогать ВНО.

Мнения экспертов относительно идеи "теста на IQ" для абитуриентов

Однако Инна Совсун поддержала идею Сергея Шкарлета о введении теста на общие учебные компетентности), но заметила, что оба тестирования должны подаваться комплексно, одно не исключает другое.

Я всегда поддерживала введение ТЗНК. Собственно поэтому мы добавили его в ВНО при поступлении на магистратуру по праву в 2016 году. К этой идее стоит вернуться на государственном уровне. ТЗНК может дополнить ВНО, ведь ВНО – это больше о заучивании, чем о понимании,

– подчеркнула депутат.



Высказал свое мнение относительно ТЗНК и ВНО и экс-заместитель министра образования Егор Стадный. По его словам, оба тестирования измеряют разные качества, поэтому они не могут быть взаимозаменяемыми.

ТЗНК не позволит измерить знания по определенной дисциплине, зато покажет, насколько человек мыслит логически и критически, а также, насколько умеет овладевать и использовать знания. Может ли ВНО включать ТЗНК? Так, может и по логике развития НУШ будет его включать,

– написал он.

Однако в итоге Егор Стадный отметил, что ТЗНК не может заменить ВНО. К тому же, это требует больших ресурсов для разработки и внедрения, а в бюджете на 2021 год такие ресурсы не заложены.