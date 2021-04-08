На этом пути встречается множество проблем, ведь финансовая грамотность до сих пор не является обязательным предметом для изучения в школах. Эксперты убеждены, что независимо от того, очно или дистанционно дети получают образование, уроки о деньгах должны стать приоритетом для учебных заведений.

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Почему это важно

Американский центр экономики UC вместе с Фондом Датера провел совместное исследование уровня финансового образования в средних школах на юго-западе штата Огайо и в Кентукки. Результаты оказались шокирующими.

С более 80 школ только 9 обучают детей элементарным основам обращения с деньгами, а учителей, которым хватает квалификации читать финансовый курс, есть очень мало.

Если научить ребенка силе и возможностям финансов с детства, это может полностью изменить его жизнь к лучшему,

– уверена председатель общества CPAs Кристалл Фолкнер.

По ее мнению, деньги касаются всех без исключения аспектов жизни человека, и после окончания школы требовать от ребенка самостоятельности, предварительно не научив его всех важных нюансов – это преступление.

Действия активистов

Фолкнер вместе с представителями нескольких финансовых организаций, а также большим количеством родителей школьников Кентукки и Огайо настроены требовать от местных властей внедрения обязательных уроков финансовой грамоты.

К слову, они уже инициировали рассмотрение законопроекта, который не позволит ученикам выпускаться из школы и поступать в вузы без предварительного окончания отдельного курса финансовой грамотности.