Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отмечает, что в новой типовой образовательной программе для 5 – 9 классов сохраняется чрезмерная нагрузка на школьников. Он считает недопустимым, когда у учеников 5 – 7 классов по 8 уроков в день.

Об этом Горбачев заявил во время диалоговой платформы "Образование Украины 2021: стратегические цели в действии", которая проходила 18 марта.

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Также образовательный омбудсмен предложил внести изменения в санитарный регламент, чтобы включить в учебную нагрузку часы, выделенные на уроки физкультуры.

Относительно количества уроков физической культуры, то они не включены в программу с нагрузкой учеников, но их должно быть не менее 3 занятий в неделю для каждого класса.

Я не разделяю оптимистичной оценки типичной образовательной программы, потому что она сохранила огромную перегрузку учеников, и у наших детей в 5, 6, 7 классе по 7 – 8 уроков. Это совершенно недопустимо. Это надо менять,

– заявляет Сергей Горбачев.

Так, согласно учебным планам новой типовой образовательной программы для учеников предусмотрено увеличение количества учебных часов на изучение таких предметов:

украинский язык – на 3,5 часа (с 13,5 до 17 часов);

иностранный язык – на 2,5 часа (с 15 до 17,5 часа);

математика – на 5 часов (с 20 до 25 часов);

естественные предметы – на 2 часа (с 30 до 32 часов);

информатика – на 1,5 часа (с 7 до 8,5 часа).

Поэтому, образовательный омбудсмен призвал директоров департаментов образования активнее проводить разъяснительную работу об изменениях в сети учебных заведений в общинах.

Что известно о типичной образовательной программе для 5 – 9 классов

Сергей Шкарлет подписал приказ об утверждении типичной образовательной программы без изменений, несмотря на многочисленные замечания педагогов, директоров школ и общественных организаций.

По словам экспертов, эта образовательная программа увеличивает количество уроков, но уменьшает количество часов на факультативы или курсы и уменьшает возможности педагогов гибко распределять предметы.

В соответствии с типовой образовательной программой, нагрузка учеников при 5-дневной учебной неделе составляет:

для учеников 5 класса – 28 часов в неделю;

для учеников 6 класса – 31 час в неделю;

для учеников 7 класса – 32 часа в неделю;

для учеников 8 класса – 33 часа в неделю;

для учеников 9 класса – 33 часа в неделю.

Что в МОН говорят о нагрузке учеников? Руководитель управления школьного и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко считает, что реформа "Новой Украинской школы" акцентирует внимание на том, что школьников не следует перегружать. Поэтому разработчики программы сохранили нагрузки на прежнем уровне.



Какой будет типичная образовательная программа / Данные: МОН / Инфографика 24 канал