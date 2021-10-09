Эксперимент от IT-компании: в школах Львова появились необычные парты

В одном из львовских лицеев часть первоклассников традиционно сидит за партами, а другие же работают стоя. Такие необычные столы поставили в сентябре, потому что лицей присоединился к пилотному проекту "Дадим детям двигаться".

Каждые 15 минут во время урока дети меняются местами друг с другом. Сидевшие переходят к партам, за которыми надо стоять, и наоборот.

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Лицей №52 один из 3 учебных заведений Львова, которые присоединились к проекту. Пока такие парты есть лишь в одном классе в каждой из школ.

Родители не были против нововведения

Учительница начальных классов лицея №52 Елена Богачева рассказала, что многие дети уже приходят в первый класс с проблемой осанки. Введенная же идея интересна.

Мальчишки уставали. Они вставали на стульчики, коленки и так работали. Сейчас же они имеют возможность встать и подвигаться возле парты,

– отметила педагог.

Директор лицея Светлана Матис отметила, что когда дети сидят, то происходят трансформации с позвоночником. По словам врачей, это влияет на внутренние органы.

"Когда мы обратились к родителям с такой инициативной, им тоже это пришлось по душе", – подчеркнула директор лицея.

Проект – инициатива IT-компании

Идея проекта возникла в одной из ИТ-компаний. Руководитель проекта "Дадим детям двигаться" Богдан Цюваник подчеркнул, что команда изучала иностранный опыт. Оказалось, что во многих школах за рубежом есть такие классы. Там, кроме обычных парт для сидения, есть парты, за которыми можно стоять.

"Обязательно есть изменение наклона столешницы, чтобы можно использовать. Это влияет на зрение, и она может аналогично расти вместе с учеником", – пояснил руководитель проекта.

Согласно медицинским исследованиям, более 80% времени вне сна дети проводят в сидячем положении. Это негативно влияет на их здоровье и может привести к непоправимым последствиям в будущем.

Если проект покажет успешные результаты, его планируют распространить на всю Украину.

Обучение стоя будет иметь позитив, – врачи

Поддерживают проект и медики. Говорят, если обучение частично будет происходить стоя, это поможет сформировать красивую осанку.

С одной стороны, формируют прекрасную осанку, тренируют мышцы и суставы. С другой стороны – обмен веществ, лучшее восприятие информации и более активная работа мозга. Мозг чаще получает кровь и питательные вещества стоя, чем в сидячем режиме. Смена туда-сюда – это вообще идеально. Игорь Гайдук Врач-педиатр

Медики в течение года будут наблюдать за детьми. Будут следить за здоровьем и тех, у кого уроки происходят только сидя. Со временем должны сравнить результаты.

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"Базовое исследование проводят дважды в год. Было в сентябре, мы его повторим в конце учебного года. Также во время года будут дополнительные исследования, где мы будем отслеживать болевой синдром, а также успеваемость детей и боль головы", – заверил врач-терапевт Ярополк Пшик.