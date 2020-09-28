Национальный антарктический научный центр МОН объявил конкурс для поиска команды 26-й украинской антарктической экспедиции в 2021-2022 году на станцию академика Вернадского.

Так, победители конкурса будут проводить научные исследования и обеспечивать жизнедеятельность станции "Академик Вернадский" в Антарктиде с весны 2021-го до весны 2022-го года, передает пресс-служба МОН.

Интересно Из летней жары в снега Антарктики: 3D-экскурсия по станции "Академик Вернадский" – фото

Документы на конкурс принимают до 12 октября 2020 года включительно.

Кого ищут

Известно, что в 26-ю антарктическую экспедицию из Украины будут отбирать 12 участников. Кроме 7 ученых, которые будут работать в сфере исследований геологических, геофизических, физических наук и наук о жизни, в экспедицию также ищут врача, повара, дизелиста-электрика, системного механика и системного администратора связи.

Как принять участие в конкурсе

Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны прислать на электронный адрес Национального антарктического научного центра на электронную почту [email protected] следующие документы:

Заполненное заявление-анкету ученого или заявление-анкету специалиста станции. Копии документов об образовании, ученой степени, ученом звании (при наличии). Копию трудовой книжки и других документов, подтверждающих стаж работы по специальности. Справку об отсутствии судимостей.

В теме письма необходимо указать "Конкурс УАЭ, фамилия, инициалы кандидата, для ученых – направление исследований (например, "науки о жизни"), для специалистов – должность, (например, "повар").

Кроме того, заявление-анкета кандидата должно быть подписано кандидатом собственноручно или с использованием электронной цифровой подписи. Название файлов с документами должно состоять из фамилии и названия документа (например: "Петренко диплом специалиста").

Как будет проходить отбор

В целом отбор будет проходить в 4 этапа:

представление документов на рассмотрение – до 12 октября 2020 года;

представление дополнительных документов в случае прохождения предварительного отбора – до 26 октября 2020 года (включительно);

профессиональное собеседование, медицинская комиссия и психологическое тестирование;

коллективный тренинг для тех, кто предварительно пройдет отбор в экспедицию.

К слову, учитывая пандемию COVID-19, во время отбора будущих полярников особое внимание будет уделяться физическому и психологическому здоровью кандидатов.



В Академии Вернадского ищут новую экспедицию / Фото НАНЦ

Отметим, что 26-я украинская антарктическая экспедиция является юбилейной, ведь в 2021-м году будут отмечать 25 лет со времени поднятия флага Украины на станции "Академик Вернадский" (бывшая британская станция "Фарадей").

Подробнее с требованиями к каждому специалисту, условиями конкурса, уровнем оплаты труда и т.д. можно ознакомиться в официальном объявлении на сайте Национального антарктического научного центра.