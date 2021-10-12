Городской голова Анатолий Бондаренко рассказал, что профильный департамент предложил перенести осенние каникулы неделей ранее, чтобы уменьшить расходы тепла.

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Когда будут отдыхать ученики? Школы в Черкассах введут каникулы с 18 по 24 октября.

Мэр города также отметил, что в школах отопление будут подключать уже после каникул, но по отдельным заявкам директоров школ.

Какие еще города перенесли каникулы для учеников

В Харькове и области решили ввести школьные каникулы с 18 октября. Это сделали для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Так, дети будут отдыхать с 14 октября до 24 октября. А уже 25 дети выйдут на учебу.

В школах Винницкой области осенние каникулы также начнутся раньше – с 18 октября и продлятся до 24 октября включительно. Все для того, чтобы не разрывать выходные.

Школьники Хмельницкой общины пойдут на отдых быстрее, чем планировалось. В школах каникулы продлятся с 18 по 24 октября. Это сделали из-за продолжительных праздничных выходных накануне.

Городские власти Херсона объявили о начале осенних каникул с 18 октября. Такое решение пришлось принять потому, что до сих пор отсутствуют соглашения в школах с поставщиком газа.

Ученики лицеев и гимназий Ивано-Франковской общины уйдут на каникулы с 18 октября. Все из-за того, что в общине увеличилась заболеваемость ОРВИ среди детей в течение сентября-октября.

В Кропивницком с 18 по 29 октября будут отдыхать ученики 34 школ города. Еще 6 школ запланировали каникулы с 25 октября на неделю.

Сумская городская комиссия по ТЭБ и ЧС рекомендовала управлению образования перенести каникулы в школах на неделю 18 – 24 октября. Это связано с увеличением заболеваемости среди учащихся и педагогов на ОРВИ и коронавирус.

К слову, в других областях планируют осенние каникулы ввести традиционно, которые и рекомендовали в МОН – с 25 по 31 октября 2021 года. Однако школы могут по своему усмотрению перенести каникулы на другие даты или увеличить их продолжительность.

Текст публикации Анатолия Бондаренко:

В детских садах отопительный сезон стартует с 16 октября, чтобы в понедельник, когда родители приведут своих деток после выходных, – батареи были уже теплыми.

Зато в школах, чтобы уменьшить расходы тепла, профильный департамент предложил перенести осенние каникулы на неделю раньше и провести их с 18 по 24 октября. Поэтому в школах отопление будем подключать уже после каникул, но по отдельным заявкам директоров школ.