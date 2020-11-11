Затраты на печать, пожалуй, – самая серьезная проблема, связанная с содержанием и использованием печатающих устройств. Нет такой компании, которая не стремилась бы снизить стоимость одного напечатанного документа. Поэтому мы подготовили актуальные советы на примере успешных дел, которые подскажут, как сэкономить.

Добиться реальной и эффективной экономии можно благодаря соблюдению нескольких простых принципов, сообщает Освіта 24.

Только оригинальные расходные материалы

Покупка только оригинальных расходных материалов действительно помогает серьезно сэкономить. Найти оригинальные расходники не составляет проблемы, ведь их можно заказать как в интернете, так и в обычном магазине техники, который сотрудничает с производителем, а их использование способно избавить вас от потенциальных проблем и затрат.

Почему важно покупать оригинальные расходные материалы

Дело в том, что, например, состав оригинальных чернил для принтеров Canon разработан специально для печатающих головок, используемых в этих принтерах. Печатающая головка состоит из микроскопических капилляров и сопел. Поэтому любое отклонение чернил от нормы приводит к засорению и другим проблемам.

По этой причине использование неоригинальных чернил значительно снизит надежность принтера, и это непременно закончится дорогим ремонтом или же покупкой нового устройства, а это уже лишними и незапланированными расходами.

Кроме того, оригинальные чернила для тех же принтеров Canon поставляются в специальных бутылочках, которые позволяют легко заправить принтер и не испачкать руки. Это позволяет быстро и безопасно заправить принтер прямо в офисе, без надобности возить его на дополнительное техническое обслуживание.

Еще одной важной особенностью является то, что цветные чернила для Canon продаются в бутылках по 70 мл, а черный цвет 135 мл. Такого объема хватит для печати 6000 черно-белых документов и 7000 цветных. Таким образом себестоимость печати получается очень низкой, поэтому использование чернил других производителей является нецелесообразным да еще и опасным.

Качество чернил – очень важная характеристика, которая влияет на весь процесс печати и на работу принтера в целом.

Принтеры от Canon отличаются высокой скоростью печати – до 13 страниц в минуту, поэтому вы можете быть уверенными, что важные документы будут напечатаны вовремя и быстро. А со специальными емкостями для заправки картриджа этот процесс является безопасным и быстрым. Стоит отметить, что оригинальные краски обеспечивают высочайшее качество печати, что минимизирует необходимость повторно перерабатывать неудачно отпечатанные страницы.

Обеспечивайте порядок в инфраструктуре

Характерно, что продуманная и правильно выстроенная инфраструктура печати при всей важности прямой экономии на стоимости расходных материалов остается одним из важнейших элементов рационализации расходов на печать.

Грамотное распределение нагрузки на парк печатающих устройств согласно их характеристик и возможностей способен принести компании до 20% экономии затрат на печать. Это и планирование размещения принтеров и МФУ в офисе, и организация доступа к ним тех или иных сотрудников, и контроль использования устройств печати с одновременной борьбой с нецелевым их использованием, и мониторинг текущего состояния принтеров, и контроль остатка расходных материалов в принтерах, и даже грамотное бюджетирование.

Выстроенная и отлаженная инфраструктура вкупе с соблюдением простых правил при организации закупок позволит сократить стоимость одно копии бумажного документа на 25%.

Опыт бизнеса

Основательница бюро дизайна и архитектуры жилых пространств Виктория из-за увеличения печати документов, чертежей и фото обратила внимание на устройства, оптимизирующие стоимость печати, сохраняя высокое качество изображения.

Мы производим высококлассный продукт, поэтому у нас высокие требования к технике для печати, а именно: эффективность, экономичность, надежность, скорость печати, качество и простота в использовании и обслуживании,

– отмечает Виктория.

Компания Виктории работает на рынке уже на протяжении 15 лет, за это время она использовала различные бренды печатающей техники и остановила свой выбор на Canon.

Мне нравится то что заправка быстрая и удобная, и одной заправки хватает надолго... Черные пигментные чернила прекрасно печатают мелкие отметки на чертежах... Кроме того, мы используем фото печать и качество печати фото радует не только нас, но и наших клиентов,

– рассказывает Виктория.

Как результат, Виктория добилась общего снижения себестоимости печати, получила высокое качество печати с мелкими деталями и улучшила взаимодействие с клиентами, не в последнюю очередь благодаря использованию оригинальных расходных материалов и устройств Canon.