Почти в каждом классе есть ученики, которых легко можно назвать бунтовщиками. И самое удивительное то, что впоследствии они могут стать известными личностями, как Альберт Эйнштейн, Агата Кристи или Пабло Пикассо.

Удивите учеников интересными историями о жизни известных людей, у которых были проблемы с учебой в школе. Ведь это доказывает, что даже дети с неидеальным поведением могут достичь высот.

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К тому же, это может стать отличной мотивацией перед выполнением сложной задачи.

Истории известных людей, в которых когда-то никто не верил

Чарльз Дарвин – мальчик без способностей

Чарльза Дарвина мы знаем благодаря теории эволюции и другим научным трудам, которые до сих пор вызывают бурные споры. Хотя уже прошло почти три века.

Интересно, что детство ученого было полно постоянных замечаний и упреков. Ведь Чарльз не делал успехов в учебе. В частности, ему тяжело давались языки и литература. Так что гимназию Чарльз Дарвин окончил с далеко не блестящими результатами.



Чарльз Дарвин в детстве / Фото 24 SMI

Но он в юном возрасте коллекционировал бабочек и минералы. Это увлечение и стало причиной его низкой успеваемости. Но просьбы отца и учителей не заставили Чарльза взяться за ум.

Позже у юного Дарвина появилось еще одно увлечение – химия, за что Дарвину даже сделал выговор начальник гимназии.

Олимпия де Гуж – революционерка вне брака

История детства французской революционерки довольно интересна. Ведь свою энергию Олимпия де Гуж направила на общественный активизм, и это стало смелым решением, ведь еще в 18 веке о гендерном равенстве не было и речи.

И если сейчас ее идеи поддерживает весь мир, в то время они казались фантастикой: отказ от работорговли, право быть парламентарием и называться гражданкой и тому подобное.



Картина с Олимпией де Гуж / Фото domashnyochag

Отметим, что ее обостренное ощущение социальной несправедливости часто связывают с непростым детством. Ведь она была рождена вне брака, а в 16 лет Олимпию отдали замуж за мужчину намного старше ее.

Альберт Эйнштейн – "глупый и ленивый"

Спросите у школьников, знают ли они, в каком возрасте сказали свои первые слова? Вероятно, это произошло еще до двух лет.



Альберт Эйнштейн / Фото creativitypost

Но интересно, что Альберт Эйнштейн начал говорить лишь в три года. Великий физик вообще очень отличался от сверстников: плохо запоминал информацию и мог часами думать над вопросом учителя.

Поэтому сверстники считали его глупым, ленивым и нелюдимым.

Агата Кристи – писательница, которая не умела грамотно писать

Все знают Агату Кристи по ее невероятным детективам. Но она не сразу стала автором бестселлеров.



Агата Кристи / Фото shkolazhizni

Даже больше – маленькую Агату забрали из школы из-за буллинга со стороны сверстников. А все из-за того, что девочка не умела грамотно писать. Поэтому родители перевели дочь на домашнее обучение, но все же заметили в ее чудаковатости особенность.

Еще интересные факты: маленькая Агата Кристи не любила игрушки, а по ночам часто ей снились кошмары.

Пабло Пикассо – мальчик с дислексией, который не повиновался правилам

Будущий художник Пабло Пикассо в школе был импульсивен, чрезмерно активен и имел серьезные проблемы с чтением.

И если сейчас его картины являются настоящим символом художественной культуры ХХ века, то когда-то они были просто способом отвлечь родителей от проблем в школе.



Пабло Пикассо / Фото iguana

В школьные годы Пикассо не повиновался правилам, не мог усидеть за партой, боялся оставаться в одиночестве и даже имел дислексию. Но это не помешало ему стать одним из самых известных художников мира.