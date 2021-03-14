Эйнштейн, Пикассо, Дарвин: 5 крутых истории известных людей, в которых когда-то никто не верил
Почти в каждом классе есть ученики, которых легко можно назвать бунтовщиками. И самое удивительное то, что впоследствии они могут стать известными личностями, как Альберт Эйнштейн, Агата Кристи или Пабло Пикассо.
Источник:"На урок"
Удивите учеников интересными историями о жизни известных людей, у которых были проблемы с учебой в школе. Ведь это доказывает, что даже дети с неидеальным поведением могут достичь высот.
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К тому же, это может стать отличной мотивацией перед выполнением сложной задачи.
Истории известных людей, в которых когда-то никто не верил
Чарльз Дарвин – мальчик без способностей
Чарльза Дарвина мы знаем благодаря теории эволюции и другим научным трудам, которые до сих пор вызывают бурные споры. Хотя уже прошло почти три века.
Интересно, что детство ученого было полно постоянных замечаний и упреков. Ведь Чарльз не делал успехов в учебе. В частности, ему тяжело давались языки и литература. Так что гимназию Чарльз Дарвин окончил с далеко не блестящими результатами.
Чарльз Дарвин в детстве / Фото 24 SMI
Но он в юном возрасте коллекционировал бабочек и минералы. Это увлечение и стало причиной его низкой успеваемости. Но просьбы отца и учителей не заставили Чарльза взяться за ум.
Позже у юного Дарвина появилось еще одно увлечение – химия, за что Дарвину даже сделал выговор начальник гимназии.
Олимпия де Гуж – революционерка вне брака
История детства французской революционерки довольно интересна. Ведь свою энергию Олимпия де Гуж направила на общественный активизм, и это стало смелым решением, ведь еще в 18 веке о гендерном равенстве не было и речи.
И если сейчас ее идеи поддерживает весь мир, в то время они казались фантастикой: отказ от работорговли, право быть парламентарием и называться гражданкой и тому подобное.
Картина с Олимпией де Гуж / Фото domashnyochag
Отметим, что ее обостренное ощущение социальной несправедливости часто связывают с непростым детством. Ведь она была рождена вне брака, а в 16 лет Олимпию отдали замуж за мужчину намного старше ее.
Альберт Эйнштейн – "глупый и ленивый"
Спросите у школьников, знают ли они, в каком возрасте сказали свои первые слова? Вероятно, это произошло еще до двух лет.
Альберт Эйнштейн / Фото creativitypost
Но интересно, что Альберт Эйнштейн начал говорить лишь в три года. Великий физик вообще очень отличался от сверстников: плохо запоминал информацию и мог часами думать над вопросом учителя.
Поэтому сверстники считали его глупым, ленивым и нелюдимым.
Агата Кристи – писательница, которая не умела грамотно писать
Все знают Агату Кристи по ее невероятным детективам. Но она не сразу стала автором бестселлеров.
Агата Кристи / Фото shkolazhizni
Даже больше – маленькую Агату забрали из школы из-за буллинга со стороны сверстников. А все из-за того, что девочка не умела грамотно писать. Поэтому родители перевели дочь на домашнее обучение, но все же заметили в ее чудаковатости особенность.
Пабло Пикассо – мальчик с дислексией, который не повиновался правилам
Будущий художник Пабло Пикассо в школе был импульсивен, чрезмерно активен и имел серьезные проблемы с чтением.
И если сейчас его картины являются настоящим символом художественной культуры ХХ века, то когда-то они были просто способом отвлечь родителей от проблем в школе.
Пабло Пикассо / Фото iguana
В школьные годы Пикассо не повиновался правилам, не мог усидеть за партой, боялся оставаться в одиночестве и даже имел дислексию. Но это не помешало ему стать одним из самых известных художников мира.
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