Эффективные методы работы для учителей в новом учебном году

25 августа 2021 , 09:20
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Источник:

"На урок"

Через неделю начнется новый учебный год. И его надо встретить продуктивно. Поэтому эксперты поделились с учителями эффективными методиками для плодотворного начала учебного года.

Эксперт Юлия Батура дала конкретные советы, которые помогут быть эффективными и ежедневно идти на работу в хорошем настроении.

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Она поделилась собственной формулой эффективности:

  • Планировать привычные рутинные дела, но оставлять свободное время в графике.
  • Не переносить задания на следующий день/неделю.
  • Подходить к процессу выполнения задач гибко.
  • Приоритезировать задачи.
  • Планировать отдых.
  • Уметь фокусироваться и отбрасывать лишнее.
  • Уметь держать границы – профессиональные и личные.
  • Всегда иметь план "Б".
  • Эффективно использовать гаджеты, технологии, онлайн-сервисы.
  • Видеть свои "зоны развития".
  • Критически оценивать информацию и идеи.
  • Следить за своим психологическим и эмоциональным состоянием.

Педагоги уверяют, что всегда можно успокоить "хулиганов" в классе. Вместо того, чтобы искать, как решить проблему плохого поведения, более эффективным может оказаться создание условий, в которых оно менее вероятно появится.

Для этого учитель должен:

  • Встречать учеников у дверей класса.
  • Установить, поддерживать и восстанавливать отношения с учениками.
  • Использовать на уроках напоминания и сигналы.
  • Эффективно разместить учеников в классе.
  • Установить четкие ожидания и правила.
  • И делать положительные звонки родителям (рассказывать что-то хорошее о каждом ученике).

А эксперт Мария Унтина говорит, что можно заинтересовать ученика и "ввести" его в школьную жизнь. Для этого необходимо:

  • Сформулировать основные задачи в обучении – ввести системность, интенсивность, частотность и регулярность.
  • Ввести личную ответственность ученика.
  • Выделить школьнику часть обязанностей в классе.
  • Обеспечить контролируемое взрослыми "углубление в реальную жизнь" (больше бытовой самостоятельности в школе).
  • Обязательно создать команду сопровождения.
  • Провести в классе "урок толерантности".
  • Завести чат и дневник взаимодействия.

Инна Иванова добавляет, что 2021/2022 учебный год будет особенным, так как в этом году независимой Украине 30 лет. Поэтому она советует провести первый урок с пользой и посвятить его формированию патриотического мировосприятия.

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К слову, руководитель управления школьного и дошкольного образования Юрий Кононенко рассказал, что ученики начальной школы будут учиться без масок. Старшие ученики должны надевать маски, но только на переменах.

Он добавил, что школы могут проводить праздничные линейки 1 сентября. По его словам, короткую линейку 1 сентября желательно проводить. Однако, в принципе, быть линейке или нет – решает учебное заведение.

Автор: Марія Бондар