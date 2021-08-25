Эффективные методы работы для учителей в новом учебном году
Источник:"На урок"
Через неделю начнется новый учебный год. И его надо встретить продуктивно. Поэтому эксперты поделились с учителями эффективными методиками для плодотворного начала учебного года.
Эксперт Юлия Батура дала конкретные советы, которые помогут быть эффективными и ежедневно идти на работу в хорошем настроении.
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Она поделилась собственной формулой эффективности:
- Планировать привычные рутинные дела, но оставлять свободное время в графике.
- Не переносить задания на следующий день/неделю.
- Подходить к процессу выполнения задач гибко.
- Приоритезировать задачи.
- Планировать отдых.
- Уметь фокусироваться и отбрасывать лишнее.
- Уметь держать границы – профессиональные и личные.
- Всегда иметь план "Б".
- Эффективно использовать гаджеты, технологии, онлайн-сервисы.
- Видеть свои "зоны развития".
- Критически оценивать информацию и идеи.
- Следить за своим психологическим и эмоциональным состоянием.
Педагоги уверяют, что всегда можно успокоить "хулиганов" в классе. Вместо того, чтобы искать, как решить проблему плохого поведения, более эффективным может оказаться создание условий, в которых оно менее вероятно появится.
Для этого учитель должен:
- Встречать учеников у дверей класса.
- Установить, поддерживать и восстанавливать отношения с учениками.
- Использовать на уроках напоминания и сигналы.
- Эффективно разместить учеников в классе.
- Установить четкие ожидания и правила.
- И делать положительные звонки родителям (рассказывать что-то хорошее о каждом ученике).
А эксперт Мария Унтина говорит, что можно заинтересовать ученика и "ввести" его в школьную жизнь. Для этого необходимо:
- Сформулировать основные задачи в обучении – ввести системность, интенсивность, частотность и регулярность.
- Ввести личную ответственность ученика.
- Выделить школьнику часть обязанностей в классе.
- Обеспечить контролируемое взрослыми "углубление в реальную жизнь" (больше бытовой самостоятельности в школе).
- Обязательно создать команду сопровождения.
- Провести в классе "урок толерантности".
- Завести чат и дневник взаимодействия.
Инна Иванова добавляет, что 2021/2022 учебный год будет особенным, так как в этом году независимой Украине 30 лет. Поэтому она советует провести первый урок с пользой и посвятить его формированию патриотического мировосприятия.
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К слову, руководитель управления школьного и дошкольного образования Юрий Кононенко рассказал, что ученики начальной школы будут учиться без масок. Старшие ученики должны надевать маски, но только на переменах.
Он добавил, что школы могут проводить праздничные линейки 1 сентября. По его словам, короткую линейку 1 сентября желательно проводить. Однако, в принципе, быть линейке или нет – решает учебное заведение.