Эффективные методы работы для учителей в новом учебном году

Через неделю начнется новый учебный год. И его надо встретить продуктивно. Поэтому эксперты поделились с учителями эффективными методиками для плодотворного начала учебного года.

Эксперт Юлия Батура дала конкретные советы, которые помогут быть эффективными и ежедневно идти на работу в хорошем настроении.

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Она поделилась собственной формулой эффективности:

Планировать привычные рутинные дела, но оставлять свободное время в графике.

Не переносить задания на следующий день/неделю.

Подходить к процессу выполнения задач гибко.

Приоритезировать задачи.

Планировать отдых.

Уметь фокусироваться и отбрасывать лишнее.

Уметь держать границы – профессиональные и личные.

Всегда иметь план "Б".

Эффективно использовать гаджеты, технологии, онлайн-сервисы.

Видеть свои "зоны развития".

Критически оценивать информацию и идеи.

Следить за своим психологическим и эмоциональным состоянием.

Педагоги уверяют, что всегда можно успокоить "хулиганов" в классе. Вместо того, чтобы искать, как решить проблему плохого поведения, более эффективным может оказаться создание условий, в которых оно менее вероятно появится.

Для этого учитель должен:

Встречать учеников у дверей класса.

Установить, поддерживать и восстанавливать отношения с учениками.

Использовать на уроках напоминания и сигналы.

Эффективно разместить учеников в классе.

Установить четкие ожидания и правила.

И делать положительные звонки родителям (рассказывать что-то хорошее о каждом ученике).

А эксперт Мария Унтина говорит, что можно заинтересовать ученика и "ввести" его в школьную жизнь. Для этого необходимо:

Сформулировать основные задачи в обучении – ввести системность, интенсивность, частотность и регулярность.

Ввести личную ответственность ученика.

Выделить школьнику часть обязанностей в классе.

Обеспечить контролируемое взрослыми "углубление в реальную жизнь" (больше бытовой самостоятельности в школе).

Обязательно создать команду сопровождения.

Провести в классе "урок толерантности".

Завести чат и дневник взаимодействия.

Инна Иванова добавляет, что 2021/2022 учебный год будет особенным, так как в этом году независимой Украине 30 лет. Поэтому она советует провести первый урок с пользой и посвятить его формированию патриотического мировосприятия.

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К слову, руководитель управления школьного и дошкольного образования Юрий Кононенко рассказал, что ученики начальной школы будут учиться без масок. Старшие ученики должны надевать маски, но только на переменах.

Он добавил, что школы могут проводить праздничные линейки 1 сентября. По его словам, короткую линейку 1 сентября желательно проводить. Однако, в принципе, быть линейке или нет – решает учебное заведение.