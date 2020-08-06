Министерство здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко разработали временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в школах в период карантина. Но многих эти установки возмущают, а в других странах к этому готовятся серьезнее.

Минздрав предоставил рекомендации для школ по безопасным условиям работы. А теперь Минобразования должно объяснить, как организовывать обучение. По словам заместителя министра образования Любомиры Мандзий, школам должны прислать рекомендательные письма, передает портал Педагогічна преса.

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Известно, что на время карантина Украину поделят на четыре зоны. Но в рекомендациях Минздрава об этом не упоминается. Судя по всему, они рассчитаны на самую легкую, зеленую зону. Но что делать другим? Давайте рассмотрим эти рекомендации.

Эффективны ли рекомендации Минздрава по обучению во время пандемии

В школах температурный скрининг на входе обязателен только для учителей.

А учеников ежедневно будут опрашивать о самочувствии учителя. Если у ученика будут признаки ОРВИ, его изолируют в специально отведенное помещение и сообщат родителям. Но правильно ли это? Ведь ребенок может заболеть по дороге в школу. Интересно, что в Южной Корее школы узнают информацию о самочувствии учителей и учащихся за две недели до начала обучения. Это поможет оценить риски – кому можно возвращаться в школу, а кому нет.

Вход в школу будет разрешен только в масках, а на уроках использовать их не обязательно.

Это рекомендация означает, что ребенок много раз за день будет снимать и надевать маску, а потому она будет нестерильной. К тому же, вряд ли реально для ребенка каждый раз обрабатывать руки антисептиком. Также нет объяснений, куда класть маску, снятую на уроке, – в портфель или на парту? А если она упадет на пол?

Также в рекомендациях Минздрава не говорится о том, обязаны ли учителя быть на уроках в масках. Хотя, например, в установках для школ Китая сформулировано однозначно: "Педагогические работники непременно должны носить маску во время урока".

Рекомендации Минздрава по обучению с 1 сентября / Инфографика 24 канала

Минздрав предлагает избегать скоплений людей, но позволяют при необходимости проводить совещания и педсоветы.

Это тоже довольно неоднозначное решение. Ведь, к примеру, МОН Китая отмечает, что нужно избегать любых собраний и организовывать встречи только онлайн.

В школьной столовой запрещены "шведский стол" и самообслуживания.

В рекомендациях Минздрава питание будет происходить по графику (чтобы избежать скопления), но между столами должно быть расстояние в 1,5 метра, а за столом могут сидеть одновременно не больше четырех учеников. Но это сложно сделать в переполненной школе, где ученики учатся в две смены, а обед длится три перерыва. К тому же, некоторые украинские школы пользуются услугами кейтеринговых компаний. Однако в наставлениях МОН Китая написано: "Во время эпидемии пищу извне доставлять запрещено".

Интересно и то, что раньше обсуждалась идея соблюдать расстояние 1,5 метра между учениками и в классах. Но тогда нужно разделить классы на подгруппы, а значит искать дополнительные кабинеты и средства на зарплату учителям. Поэтому в свежих рекомендациях о социальной дистанции во время уроков речь не идет.

А в международных рекомендациях отмечают: по-возможности, расстояние между учащимися на уроке должно составлять не менее метра. В Китае учителя должны преподавать на "подиуме", чтобы уменьшить тесное взаимодействие с учениками.

К теме МОН не будет обеспечивать школы масками и антисептиками, – Мандзий

В наставлениях Минздрава также рекомендуют в конце рабочего дня проводить дезинфекцию поверхностей, в частности парт, стульев, дверных ручек, перил и тому подобное. Такая же рекомендация содержится в установках других стран.

Интересно, что в МОН Китая школам предлагают дезинфицировать даже книжки, игрушки и вентиляционные решетки. А в Южной Корее дезинфекция школьных помещений бывает нескольких видов: периодическая (генеральная уборка раз в два-три месяца), ежедневная и временная ( если в школе выявлен больной).

Кроме того, не во всех школах есть медработники.

А в рекомендациях Минздрава сформулированы задачи и для них. Но что делать школам, у которых нет работника в медпункте? Например, в Южной Корее, где тоже не все школы обеспечены медиками, вакансии на время эпидемии планируют закрыть врачами-интернами. Что же будут делать наши школы – пока неизвестно.

Итак, рекомендации украинского Минздрава очень общие и обтекаемые. Их стоило бы доработать, чтобы создать безопасную среду в школах.