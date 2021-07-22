Эффективность образования с элементами игры: оправдывает ли себя геймификация обучения

Поскольку множество родителей и учителей ищут все новые методы заинтересовать ребенка изучать что-то новое, появляется все больше возможностей и способов подавать информацию. Одним из самых популярных является геймификация образовательного процесса.

Платформа Kids Products Reviews, которая занимается проверкой и оценкой продуктов, ориентированных на детей, недавно проанализировала эффективность изучения финансовой грамотности с помощью мобильных приложений с элементами игры. Компания обнародовала отчет о приложении MoneyTime.

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Эффективность обучения с элементами игры

Поскольку финансовая безопасность является одной из самых актуальных тем для многих семей, новый отчет изучает и анализирует важность финансового образования для детей и подростков, оценивая возможности и функционал геймифицированного приложения.

Хотя понимание личных финансов является повседневной потребностью в современном мире, навыкам и знаниям школьников в этой области не уделяют достаточного внимания. Множество родителей хотели бы расширить финансовую осведомленность своих детей, однако не знают, с чего начать.

Отчет Kids Product Reviews свидетельствует, что приложение MoneyTime может предоставить родителям комфортное решение этой проблемы. Как объясняет автор исследования, в приложении действительно интересно представлена ​​информация на серьезные темы, которая часто ошибочно считается "не детской" и сложной:

инвестиции;

рынок труда;

денежные займы;

имущество;

бизнес;

капитал;

безопасность в интернете;

страхование и тому подобное.

Согласно отчету, элементы игры в приложении на самом деле эффективны – в школах ученикам не дают, к сожалению, практического и реального понимания всех аспектов управления деньгами. Развлекательные элементы не только больше привлекают детей, чем обучение за партами с открытым учебником, но и помогают заполнить множество других пробелов образовательной системы.

Что касается именно мобильных приложений – это сегодня привычная среда для большинства детей, и именно поэтому малыши лучше усваивают информацию и учатся ее применять в реальной жизни.