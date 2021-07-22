Платформа Kids Products Reviews, которая занимается проверкой и оценкой продуктов, ориентированных на детей, недавно проанализировала эффективность изучения финансовой грамотности с помощью мобильных приложений с элементами игры. Компания обнародовала отчет о приложении MoneyTime.
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Эффективность обучения с элементами игры
Поскольку финансовая безопасность является одной из самых актуальных тем для многих семей, новый отчет изучает и анализирует важность финансового образования для детей и подростков, оценивая возможности и функционал геймифицированного приложения.
Хотя понимание личных финансов является повседневной потребностью в современном мире, навыкам и знаниям школьников в этой области не уделяют достаточного внимания. Множество родителей хотели бы расширить финансовую осведомленность своих детей, однако не знают, с чего начать.
Отчет Kids Product Reviews свидетельствует, что приложение MoneyTime может предоставить родителям комфортное решение этой проблемы. Как объясняет автор исследования, в приложении действительно интересно представлена информация на серьезные темы, которая часто ошибочно считается "не детской" и сложной:
- инвестиции;
- рынок труда;
- денежные займы;
- имущество;
- бизнес;
- капитал;
- безопасность в интернете;
- страхование и тому подобное.
Согласно отчету, элементы игры в приложении на самом деле эффективны – в школах ученикам не дают, к сожалению, практического и реального понимания всех аспектов управления деньгами. Развлекательные элементы не только больше привлекают детей, чем обучение за партами с открытым учебником, но и помогают заполнить множество других пробелов образовательной системы.
Что касается именно мобильных приложений – это сегодня привычная среда для большинства детей, и именно поэтому малыши лучше усваивают информацию и учатся ее применять в реальной жизни.