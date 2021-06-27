Хотя финансовые вопросы часто кажутся сложными и непосильными, в реальности все намного проще, чем кажется. Предлагаем вашему вниманию 5 правил, соблюдая которые, удастся навести порядок с личными финансами и установить хороший баланс.

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Прекратите накапливать вещи

Украинцы очень часто собирают большое количество материальных вещей, большую часть из которых даже никогда не используют. На самом деле, каждому человеку нужно не так уж и много – несколько предметов гардероба и минимальное количество бытовых принадлежностей для комфортной жизни.

Попробуйте пересмотреть все свое имущество и продать или выбросить 75% из приобретенного. Это позволит не только избавиться от лишнего, но и потерять привычку накапливать мусор.

Покупать новые вещи, если они вам действительно не нужны, не стоит. Это нагрузит не только ваш бюджет, но и жилье.

Избавьтесь от хлама / Фото Pexels

Составляйте список покупок

Прежде чем отправиться в магазин или супермаркет, хорошо подумайте, какие товары вам действительно нужны. Составьте список необходимого и не ведитесь на скидки, покупайте рационально. Импульсивные покупки – это точно не то, что делает финансово грамотный человек.

Совет! Составить, а затем распечатать любой список советуем с помощью принтеров Canon серии MegaTank. Чернила и тонер производства Canon разработаны под конкретные устройства с учетом всех технических характеристик. Нарушая герметичность картриджей вы наносите ущерб качеству печати и можете вообще вывести принтер из строя.

Забудьте о фастфуде и полуфабрикатах

После сложного рабочего дня множество людей часто забегают в ближайший фастфуд или скупают магазинные полуфабрикаты. Все же лучше и экономнее готовить дома – как для себя, так и для своей семьи.

Это поможет не только сохранить здоровье, но и семейный бюджет, ведь здоровое питание, на самом деле, гораздо дешевле, чем очередной бургер или порция жареной картошки.

Не покупайте фастфуд / Фото Pexels

Удалите сохраненные банковские данные

Для удобства и экономии времени, множество пользователей интернета сохраняют данные собственных банковских карт и счетов на различных интернет-площадках.

Это не только побуждает совершать необдуманные покупки "в один клик", но и усиливает риски в области финансовой безопасности в целом.

Когда человеку приходится каждый раз вводить данные вручную, то это не только дает время на размышление о покупке, но и уменьшает риски попасть в ловушку финансовых мошенников.

Не сохраняйте банковские данные / Фото Pexels

Сравнивайте цены

Удобство и скорость сегодня часто вытесняют качество и экономность. Большинство людей ходят в ближайшие продуктовые супермаркеты или магазины, даже не задумываясь о том, что в торговой точке немного дальше можно приобрести тот же товар по более низкой цене.

Необходимо провести собственное небольшое "расследование", и несколько раз сходить в разные магазины с одинаковым списком продуктов. Это позволит сравнить цены и выбрать самый оптимальный вариант.

Сравнивайте цены перед покупкой / Фото Pexels