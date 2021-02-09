Как эффективно управлять финансами: 5 бесплатных приложений
Сейчас существует множество приложений для управления собственными деньгами. С их помощью можно составить месячный финансовый отчет, контролировать инвестиции в реальном времени, анализировать доходы и расходы.
Источник:"Освіта Нова"
Не все финансовые приложения являются бесплатными для загрузки либо зарабатывают на надоедливой рекламе. Следующие приложения удобны в использовании, имеют различные функции, а содержание рекламных материалов минимальное.
Интересно Деньги имеют значение: финансовая грамотность для малого бизнеса
Monefy
Один из самых популярных финансовых приложений для смартфонов, который имеет удобный и понятный интерфейс. Monefy позволяет мгновенно добавлять новые доходы и расходы. В приложении можно сформировать собственный месячный бюджет, а также синхронизировать данные через Dropbox.
Бесплатно скачать Monefy можно на устройства IOS и Android.
Money Lover
Money Lover имеет множество функций. Все деньги можно сортировать в отдельные электронные кошельки и следить за балансом в реальном времени. Приложение умеет фиксировать все ваши долги и регулярные платежи, а в нужный момент напоминать об уплате коммунальных услуг или кредитных процентов.
В Money Lover можно создавать планы для крупных покупок или сбережений. Средства, которые будут накапливаться с доходов ежемесячно, не отображаются в общем балансе бюджета.
В приложении есть и платные возможности, но бесплатного функционала вполне хватает для эффективного управления финансами. Скачать приложение можно с App Store и Google Play.
Интересно Круговорот денег: что такое финансовая независимость и как ее достичь
Money Manager
В Money Manager несколько сложный интерфейс, поэтому начинающему необходимо будет немного привыкнуть. Зато в приложении есть много преимуществ, возможность синхронизации с ПК и отгрузки финансовой отчетности на другие устройства, которую впоследствии можно распечатать.
В Money Manager доступны калькулятор и календарь, а к каждой покупке можно прикрепить чек и сохранить его в отдельную категорию. Приложение доступно для бесплатной загрузки на устройства IOS и Android.
Spendee
Приложение Spendee имеет всего три вложения:
- транзакции;
- статистика;
- бюджет.
С помощью одной большой кнопки можно вносить денежные поступления и расходы. Приложение подвязывает ваши банковские карты и может с ними синхронизироваться.
Также в Spendee есть функция лимита месячного бюджета и планирования платежей. Общий баланс можно подсчитать, добавив несколько разных счетов. Приложение можно загрузить с App Store и Google Play.
Интересно Финансовая грамотность для малого бизнеса: как простой навык помогает в развитии бизнеса
Expensify
Expensify является удобным приложением для распознавания печатных кассовых чеков. Сфотографировав счет из магазина или ресторана, программа распознает его и отправляет в соответствующий раздел расходов.
Самым полезным приложением Expensify является для тех, кто часто ездит в командировки и предоставляет руководству отчеты о своих расходах. Бесплатно скачать приложение можно для устройств IOS и Android.
Поделиться новостью