Сейчас существует множество приложений для управления собственными деньгами. С их помощью можно составить месячный финансовый отчет, контролировать инвестиции в реальном времени, анализировать доходы и расходы.

Не все финансовые приложения являются бесплатными для загрузки либо зарабатывают на надоедливой рекламе. Следующие приложения удобны в использовании, имеют различные функции, а содержание рекламных материалов минимальное.

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Monefy

Один из самых популярных финансовых приложений для смартфонов, который имеет удобный и понятный интерфейс. Monefy позволяет мгновенно добавлять новые доходы и расходы. В приложении можно сформировать собственный месячный бюджет, а также синхронизировать данные через Dropbox.

Бесплатно скачать Monefy можно на устройства IOS и Android.

Money Lover

Money Lover имеет множество функций. Все деньги можно сортировать в отдельные электронные кошельки и следить за балансом в реальном времени. Приложение умеет фиксировать все ваши долги и регулярные платежи, а в нужный момент напоминать об уплате коммунальных услуг или кредитных процентов.

В Money Lover можно создавать планы для крупных покупок или сбережений. Средства, которые будут накапливаться с доходов ежемесячно, не отображаются в общем балансе бюджета.

В приложении есть и платные возможности, но бесплатного функционала вполне хватает для эффективного управления финансами. Скачать приложение можно с App Store и Google Play.

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Money Manager

В Money Manager несколько сложный интерфейс, поэтому начинающему необходимо будет немного привыкнуть. Зато в приложении есть много преимуществ, возможность синхронизации с ПК и отгрузки финансовой отчетности на другие устройства, которую впоследствии можно распечатать.

Для печати рекомендуем использовать принтеры Canon серии Megatank. Вместительность чернильниц принтеров Canon позволяет напечатать до 7 700 страниц в цвете и до 12 000 страниц в черно-белом формате.

В Money Manager доступны калькулятор и календарь, а к каждой покупке можно прикрепить чек и сохранить его в отдельную категорию. Приложение доступно для бесплатной загрузки на устройства IOS и Android.

Spendee

Приложение Spendee имеет всего три вложения:

транзакции;

статистика;

бюджет.

С помощью одной большой кнопки можно вносить денежные поступления и расходы. Приложение подвязывает ваши банковские карты и может с ними синхронизироваться.

Также в Spendee есть функция лимита месячного бюджета и планирования платежей. Общий баланс можно подсчитать, добавив несколько разных счетов. Приложение можно загрузить с App Store и Google Play.

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Expensify

Expensify является удобным приложением для распознавания печатных кассовых чеков. Сфотографировав счет из магазина или ресторана, программа распознает его и отправляет в соответствующий раздел расходов.

Самым полезным приложением Expensify является для тех, кто часто ездит в командировки и предоставляет руководству отчеты о своих расходах. Бесплатно скачать приложение можно для устройств IOS и Android.