С возрастом способность легко обучаться несколько снижается. Американский журналист и писатель считает, что использование определенного типа мышления может помочь эффективно приобретать новые навыки в любом возрасте.

Том Вандербильт провел эксперимент – в течение года он учился петь, рисовать, жонглировать, играть в шахматы и серфинговать. Писатель не пытался стать профессионалом в одной из этих сфер. Его целью было – заниматься обучением чисто ради обучения.

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Впоследствии все свои откровения Вандербильт подробно изложил в книге "Новички", в которой говорится о том, как маленькие познания в любом возрасте могут сделать жизнь волшебной.

С чего все началось

Исследовать процесс постоянного обучения Тома вдохновила его дочь. Он хотел привлечь ее к новым знаниям, поэтому сопровождал на все кружки. Пока дочь занималась, Том отвечал на электронные письма, играл на телефоне или просто терял время. Именно тогда он осознал лицемерие этой ситуации, поэтому решил последовать примеру своего ребенка.

Постулаты от Вандербильта

Хотя взрослым не так легко усваивать новые навыки, как детям, и все же мы еще имеем "нейропластичность" – способность мозга изменяться под действием неизвестных ему видов деятельности. Вандербильт выделил несколько основных принципов, которые могут помочь сделать обучение более эффективным.

Нужно учиться на своих ошибках. Вместо того, чтобы просто бездумно повторять одни и те же действия, нужно проанализировать, что мы сделали правильно, а что – неправильно. Вандербильт заметил это, играя в шахматы. Он говорит, что вы можете часами сидеть за партиями, но это не будет столь эффективно, как изучение стратегий профессионалов или обсуждение причин ваших потерь с преподавателем шахмат.

Вместо того, чтобы просто бездумно повторять одни и те же действия, нужно проанализировать, что мы сделали правильно, а что – неправильно. Вандербильт заметил это, играя в шахматы. Он говорит, что вы можете часами сидеть за партиями, но это не будет столь эффективно, как изучение стратегий профессионалов или обсуждение причин ваших потерь с преподавателем шахмат. Практика должна быть разнообразной. Учась жонглировать, Вандербильт попробовал позы сидя и при ходьбе. Такие непредвиденные ситуации заставляют мозг становиться более гибким, позволяя нам справляться с неожиданными трудностями.

Учась жонглировать, Вандербильт попробовал позы сидя и при ходьбе. Такие непредвиденные ситуации заставляют мозг становиться более гибким, позволяя нам справляться с неожиданными трудностями. Вандербильт также обнаружил, что мы учимся лучше, когда знаем, что свой опыт мы должны передать другим. Это увеличивает интерес и заинтересованность людей, заставляя мозг интенсивно запоминать информацию.

Достижения писателя

Осознав это, Вандербильт хорошо прогрессировал в каждом из навыков, которые он хотел приобрести. Больше всего проблем у него возникло с пением, ведь это был процесс открытия себя перед незнакомыми людьми. Но преодолев барьер, писатель неожиданно для себя обнаружил, что это приносит ему много удовольствия. В конце концов он начал петь в нью-йоркском хоре.



Том Вандербильт поет в хоре / Фото nychoirproject

Если у кого-то возникнет желание заняться новым делом, Вандербильт советует начать с чего-то, что можно легко интегрировать в свой образ жизни. И вы будете удивлены, насколько быстро вы достигнете прогресса.

Почему нужно постоянно учиться

Вандербильт отмечает, что получение новых навыков дает много преимуществ, в частности, долгосрочные изменения мозга, которые могут компенсировать определенный умственный спад, что часто возникает со старением. Кроме того, наполнение жизни разнообразными интересами также может улучшить творческий потенциал человека.

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Вандербильт занимается серфингом / Фото ВВС

В то же время писатель отмечает, что во время обучения будет много неудач и разочарований, но на самом деле это может быть самый важный опыт всего процесса.

Мы, взрослые, всегда перегружаем себя различными задачами и считаем, что у нас нет времени заниматься обучением ради обучения. Я хотел получить удовольствие от самого процесса,

– резюмировал Вандербильт.

Независимо от того, учимся мы для удовольствия, или пытаемся повысить свои профессиональные навыки, нам всем удается развивать тот "образ мышления начинающих", где ничего не определено и еще есть чему учиться.