Уже через несколько месяцев выпускники будут сдавать экзамены и ВНО, поэтому сейчас они начали активно готовиться и повторять школьный материал. Поэтому читайте приемы для тренировки долговременной памяти и эффективного обучения.

По словам экспертов, только что изученный материал нужно повторять, но правильно. Поэтому мы подготовили несколько действенных советов, которые в этом помогут.

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Как эффективно повторять изученный материал в школе

"Нет" обычному перечитыванию

Часто ученики после изученного материала открывают книгу и перечитывают главу или параграф еще раз. Но на самом деле пассивное перечитывание не поможет эффективно запомнить информацию.

Так, в одном из советских вузов был проведен эксперимент. Четыре группы студентов должны были прочитать один и тот же отрывок из лекции.

Студенты первой группы читали текст 4 раза подряд. Второй – должны были три раза прочитать, а один раз пересказать содержание прочитанного. В третьей – дважды читали и дважды пересказывали. В четвертой – прочитав один раз, студенты должны были пересказать трижды.



Ученица готовится к экзаменам / Фото freepik

Оказалось, что многократное перечитывание практически не имеет смысла, потому что в мозгу происходит просто подсознательное "узнавание" текста, и он практически не запоминается.

Эксперты говорят, что для того, чтобы активизировать работу мозга, необходимо сначала пересказать содержание прочитанного своими словами. И только, если вы что-то не запомнили, то стоит прочитать его снова.

Объясняйте другим

Напомните ученикам о пирамиде обучения Эдгара Дейла. Согласно ей:

из услышанного на уроке запомнится около 5%;

из прочитанного в книге, – не более 10%;

а чтобы материал действительно зафиксировался – необходимо объяснить его содержание своими словами кому-то другому.

Ведь во время обучения других происходит переосмысление каких-либо сведений. С кратковременной в долговременную память таким образом переходит около 90% от общего объема информации.

Поэтому можно предложить учащимся при подготовке к экзаменам объяснять содержание учебного материала друг другу.

Повторяйте изученное

Напомните детям, что очень важно осмысливать повторение изученного материала.

То есть нужно периодически "прокручивать" в голове информацию, которую необходимо запомнить: когда идете домой, на перемене, во время обеда, прогулки перед сном и тому подобное. Это можно делать в любой момент.

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Эксперты признаются, что чтобы любые сведения перешли в долговременную память, их необходимо осмысленно повторить не менее 4 раз.

Изучайте утром – повторяйте вечером

Эффективность обучения и запоминания информации зависит от личных биоритмов человека. Психологи рекомендуют думать над сложными задачами перед сном, когда у вас рассеянное мышление.

После сна их с большей вероятностью удастся решить. Зато эффективнее в первой половине дня изучать что-то новое, а ближе ко времени сна повторять пройденный материал.