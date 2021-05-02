Поэтому эксперты подготовили несколько советов, которые помогут мотивировать учеников и помочь им учиться эффективно.
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Как эффективно обучать современных учеников
Порядок и польза
Поколение Z живет в своем "упорядоченном" мире и требует такого же порядка логичности от обучения. Поэтому они редко воспринимают идею изучения абстрактных предметов, которые мало связаны с реальной жизнью.
По словам экспертов, цель нового поколения – получить информацию, которая имеет очевидную пользу. Поэтому учителям следует создать такие учебные планы, в центре которых будет современный мир и возможность реализоваться в нем.
Ученики учатся / Фото Нуш
Кроме того, современные дети стремятся точно знать, что и в какие сроки от них требуется. Поэтому важно четко определять сроки выполнения задач.
Микрообучение
Ученые говорят, что современным ученикам сложно сконцентрироваться на чем-то больше 15 – 20 минут. Поэтому они ищут идеальное соотношение между затраченным временем, объемом информации и полученной пользой.
Поэтому здесь прекрасно поможет микрообучение. Его смысл заключается в изучении небольшой части учебного материала за короткий интервал времени.
Микрообучение создаст уникальные условия: ученики сами будут определять время, темп и последовательность работы с материалом. К тому же, простое содержание материала не вызывает информационной перегрузки и способствует лучшему усвоению.
Характеристики микрообучения:
- Короткая продолжительность: 5 – 15 минут.
- Краткость: блок максимально короткий.
- Содержание: маленькие единицы учебной информации, узкие темы.
- Автономность: модуль самодостаточный и независимый, не требует доступа к другим учебным материалам.
- Разнообразие: используются различные форматы работы, которые повышают интерес к учебе.
- Интерактивность: включает в себя как можно больше взаимодействий для привлечения учеников к процессу.
- Гибкость: можно объединить с другими учебными программами и предметами в формате смешанного обучения.
Визуализация
Современные дети привыкли к визуальным образам, поэтому наглядность должна быть тоже главным условием обучения. То есть тематический двухминутный ролик будет иметь гораздо больший эффект, чем длинный рассказ.
Как сделать урок ярким и зрелищным? Объедините традиционные инструменты и новейшие технологии. Например, вместо текста можно создать инфографику, а для изучения грамматических правил используйте мемы или гифки.
Кроме того, создавайте презентации и проводите виртуальные экскурсии. И научите учеников создавать интеллектуальные карты.
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Эксперименты
Ученики сейчас стремятся к изменениям и многозадачности. Поэтому эксперты советуют учителям попробовать использовать следующие методы:
- Метод парадоксов. Чтобы поощрять учеников думать, предложите им два взаимоисключающих утверждения. Отсутствие четко сформулированной конечной мысли и готового заключения будет побуждать школьников задуматься.
- Геймификация. Педагогу следует включать в учебный процесс различные игры и социальные проекты. Но при условии, если ученик будет воспринимать игру как уровень, который надо пройти, чтобы получить доступ к новому.
- Метод "перевернутого" обучения. Дайте ученикам изучить дома теоретический материал для новой темы. Однако выполнять домашнее задание им придется в классе.
Интерактивность
Современные школьники почти живут в социальных сетях и мессенджерах. Поэтому здесь можно использовать интересные интерактивные техники:
- Сюжетно-ролевая игра (благодаря ей школьники учатся играть разные роли, выражать свою позицию, влиять на других участников и вести диалог).
- Игры на ассоциации (они улучшают память и внимание, развивают логическое и креативное мышление, обогащают словарный запас).
- Мини-исследование (это отличный инструмент для корректировки поверхностности мышления. Дети учатся собирать и анализировать данные, формулировать версию, подбирать факты и защищать собственное мнение).
Обратная связь
Информационные технологии позволяют оценивать знания в реальном времени. Поэтому учителя должны общаться с учениками в мессенджерах, создавать там группы и чаты для работы над проектами.
Кроме того, эксперты советуют разговаривать с современными учениками на равных. Ведь они ожидают конструктивного и уважительного диалога. А еще дети привыкли к наградам и не считают их чем-то особенным.