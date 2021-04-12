Так, конспекты составляются в виде тезисов, вопросов, выписок и схематических рисунков, которые позволяют зафиксировать ключевые сведения.

К теме Обновления школ, образование взрослых и поощрение учителей: задача МОН на 2021 год

Методы эффективного конспектирования

Метод Корнелла

Этот один из самых популярных методов, который используют старшеклассники и студенты. Он позволяет четко структурировать большие объемы информации и впоследствии быстро ориентироваться в конспекте.



Метод Корнела при конспектировании / Фото "Всеосвіта"

Как его использовать? Разделите лист тетради на три зоны – две колонки и отдельную область в нижней части.

Основная колонка (справа) – составляет 2/3 листа и содержит основные сведения по теме урока. При конспектировании между предложениями лучше оставлять место для дополнения конспекта дома.

– составляет 2/3 листа и содержит основные сведения по теме урока. При конспектировании между предложениями лучше оставлять место для дополнения конспекта дома. Узкая колонка (слева) – в эту часть листа записываются ключевые термины, понятия, формулы, даты и имена. Эта колонка заполняется в конце урока и отражает главное содержание урока.

– в эту часть листа записываются ключевые термины, понятия, формулы, даты и имена. Эта колонка заполняется в конце урока и отражает главное содержание урока. Область внизу листа – эта часть должна быть заполнена учеником самостоятельно в течение суток после урока. В ней необходимо записать главное содержание урока, сделать резюме и обозначить вопросы к материалу.

Метод интеллект-карт

Этот метод полезен не только для конспектирования, но и для планирования любой деятельности. Главная особенность – визуальное отображение информации в виде древовидной системы.

Принцип метода: в центре листа запишите ключевое событие, термин или понятие, и от центрального элемента нарисуйте "ветви", каждая из которых будет обозначать определенную характеристику центрального элемента и содержать информацию о связанных тезисах, идеях, понятиях и тому подобное.

Схематический метод

Этот прием позволяет осуществлять анализ информации на этапе конспектирования. В процессе создания такого конспекта необходимо сразу выделить ключевые темы и разбить материал на отдельные тезисы.



Метод, по которому надо конспектировать материал схематично / Фото "Всеосвіта"

Как это сделать? Разделите учебное содержание материала на отдельные блоки, каждый из которых может содержать подтемы, а в каждой из них – отдельные тезисы. Так, весь конспект будет иметь вид единого маркированного списка с разноуровневыми элементами.

Этот метод похож на интеллект-карты, однако имеет не графическую, а текстовую визуализацию.

Метод предложений

Этот прием похож на традиционное конспектирование, однако он также позволяет устанавливать связи между отдельными частями конспекта.

Принцип таков: каждое предложение записывается с новой строки и нумеруется. С помощью этого такой подход позволяет устанавливать взаимосвязи между отдельными частями конспекта.

Так, чтобы сделать акцент на том, какие именно предложения из всего конспекта связаны между собой содержательно, достаточно рядом сделать соответствующую пометку с номерами.

Для большей наглядности этого метода лучше использовать ручки двух цветов – отдельные для нумерации и текста.

Метод течений

Этот прием предполагает творческое переосмысление услышанной информации во время урока или лекции. Он один из самых интересных и сложных, ведь требует непрерывного анализа всей информации с собственными знаниями или опытом.



Метод течений для конспектирования / Фото "Всеосвіта"

Принцип таков: при создании конспекта уделяйте минимум времени записыванию услышанной информации. Основное внимание надо направить на переосмысление услышанных сведений, записи собственных комментариев, идей и размышлений, которые возникают в процессе изучения нового материала.

Формат нотирования – произвольный. Это может быть текст со стрелками, тезисы с пиктограммами, схемы и тому подобное.