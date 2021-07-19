В Нацкомиссии по стандартам государственного языка сообщили, что утром 19 июля в экзаменационной системе произошел технический сбой.

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Специалисты заверили, что время, потраченное на ликвидацию сбоя, участникам добавят.

Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена. Обращаем внимание, что это не повлияет на расписание следующих испытательных сессий,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Нацкомиссия пытается выяснить причины технического сбоя. Повлияет ли это на результаты экзамена – пока неизвестно.

К слову, первый экзамен на определение уровня владения украинским языком стартовал в 9:30 19 июля.

Добавим, что экзамены будут проходить ежедневно по 3 раза до 1 августа. Участники должны продемонстрировать свое умение и знание чтения, письма, разговора и культуры речи.

Отметим, что экзамен на определение уровня владения государственным языком должны сдавать госслужащие, которые планируют пойти на государственную работу, и претенденты на получение украинского гражданства.

К слову, в марте Нацкомиссия обнародовала образец экзамена на уровень владения украинским языком для будущих чиновников.