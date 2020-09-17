Языковой омбудсмен выступает против отмены обязательного ВНО по украинской литературе
С 2021 года выпускники школ смогут сдавать любое внешнее независимое оценивание по украинскому языку: или по украинскому языку и литературе, или только по украинскому языку. Но такая идея не нравится языковому омбудсмену Тарасу Кременю.
Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
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Интересно, что в МОН заверили, что те выпускники, которые не планируют поступать в вузы, могут сдать только тест по украинскому языку для получения результата ГИА. Зато участник, который выберет сертификационную работу по украинскому языку и литературе, сможет поступать на любую специальность.
Однако языковой омбудсмен Тарас Кремень против такого нововведения. По его словам, отмена обязательного ВНО по украинской литературе – это одна из самых больших угроз по отношению и к образовательной реформе, и государственной гуманитарной политики в целом.
Он считает, что усвоить украинский язык без высокого уровня изучения украинской литературы невозможно.
В свою очередь языковой омбудсмен предлагает создать задания разного уровня сложности для единого ВНО по языку и литературе. Для тех, кто планирует поступать на естественные специальности, по литературе и языку сделать проще, а для гуманитарного профиля – сложнее.
Поэтому Кремень готовит обращение к премьер-министру Украины и Министерству образования Украины, чтобы эта норма была пересмотрена или аргументирована.
К слову, с 2021 года участников ВНО, которые получат самые высокие результаты в тестировании, будут награждать премиями. Это будет единовременная денежная выплата.
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