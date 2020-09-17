С 2021 года выпускники школ смогут сдавать любое внешнее независимое оценивание по украинскому языку: или по украинскому языку и литературе, или только по украинскому языку. Но такая идея не нравится языковому омбудсмену Тарасу Кременю.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Интересно ВНО в 2021 году: ориентировочные даты, когда будет проходить тестирование

Интересно, что в МОН заверили, что те выпускники, которые не планируют поступать в вузы, могут сдать только тест по украинскому языку для получения результата ГИА. Зато участник, который выберет сертификационную работу по украинскому языку и литературе, сможет поступать на любую специальность.

Кому из поступающих надо обязательно сдавать ВНО по украинскому языку и литературе – читайте по ссылке.

Однако языковой омбудсмен Тарас Кремень против такого нововведения. По его словам, отмена обязательного ВНО по украинской литературе – это одна из самых больших угроз по отношению и к образовательной реформе, и государственной гуманитарной политики в целом.

Он считает, что усвоить украинский язык без высокого уровня изучения украинской литературы невозможно.

В свою очередь языковой омбудсмен предлагает создать задания разного уровня сложности для единого ВНО по языку и литературе. Для тех, кто планирует поступать на естественные специальности, по литературе и языку сделать проще, а для гуманитарного профиля – сложнее.

Поэтому Кремень готовит обращение к премьер-министру Украины и Министерству образования Украины, чтобы эта норма была пересмотрена или аргументирована.

К слову, с 2021 года участников ВНО, которые получат самые высокие результаты в тестировании, будут награждать премиями. Это будет единовременная денежная выплата.