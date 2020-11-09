Язык играет определяющую роль для единства и будущего Украины, – языковой омбудсмен
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заверил, что украинский язык играет определяющую роль для национальной идентичности, единства и будущего Украины.
Языковой омбудсмен также поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка, который отмечается ежегодно 9 ноября. Это Тарас Кремень написал в фейсбуке.
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По его словам, День украинской письменности и языка – это праздник, который объединяет и консолидирует украинцев по всему миру, призывает ценить и развивать родное слово.
"Поэтому защита языка, а также защита нашей независимости и территориальной целостности является нашей главной задачей", – заверил языковой омбудсмен.
Добавим, что Тарас Креминь принял участие в ежегодном радиодиктанте. Он признался, что во время подготовки перечитал произведения Ивана Малковича, который стал автором текста. Послушать радиодиктант – можно здесь.
Что известно о Дне украинской письменности и языка?
День украинской письменности и языка традиционно отмечают 9 ноября уже 23 года подряд. В этот день обычно награждают лучших украинских литераторов и издательства, которые выпускают литературу на украинском языке. Праздник был учрежден президентом Леонидом Кучмой в ноябре 1997 года.
По православному календарю – это день памяти преподобного Нестора-летописца – писателя-агиографа, основоположника древнерусской историографии, первого историка Киевской Руси. Исследователи считают, что именно с Нестора-летописца начинается письменный украинский язык.
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