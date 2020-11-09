Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заверил, что украинский язык играет определяющую роль для национальной идентичности, единства и будущего Украины.

Языковой омбудсмен также поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка, который отмечается ежегодно 9 ноября. Это Тарас Кремень написал в фейсбуке.

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По его словам, День украинской письменности и языка – это праздник, который объединяет и консолидирует украинцев по всему миру, призывает ценить и развивать родное слово.

"Поэтому защита языка, а также защита нашей независимости и территориальной целостности является нашей главной задачей", – заверил языковой омбудсмен.

Добавим, что Тарас Креминь принял участие в ежегодном радиодиктанте. Он признался, что во время подготовки перечитал произведения Ивана Малковича, который стал автором текста. Послушать радиодиктант – можно здесь.