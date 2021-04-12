В Министерстве образования и науки Украины рассказали, что, по оперативным данным, по Украине составила 93-95%. Окончательную информацию обнародует впоследствии Украинский центр оценивания качества образования.

Заметьте Отставал в учебе: под Днепром школьник пытался покончить с жизнью из-за предстоящего ВНО

Пресс-служба МОН подчеркнула: пробное ВНО в условиях пандемии коронавируса происходило с соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности.

В частности, все участники процесса были в масках, пользовались дезинфекторами и соблюдали социальную дистанцию.

Пробное ВНО удалось провести в большинстве областей Украины.

Исключением стали город Киев, а также Черновицкая и Николаевская области. Сейчас там приостановлен общественный транспорт. Пробное ВНО в этих регионах должно состояться уже 24 апреля.

В МОН напомнили, что пробное тестирование предоставляет школьникам возможность ознакомиться с процедурой основной сессии ВНО.

Обратите внимание! Образовательный эксперт Игорь Ликарчук рассказал, что в 2021 году также могут смесить дату основной сессии ВНО.