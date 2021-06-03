Ярмарка финансовой грамотности: опыт проведения мероприятия в США

В течение мая 80 учеников школы Толл Гейт, что в небольшом американском городке Уорвик, участвовали в ярмарке финансовой грамотности. Самая успешная школьница получила 1 000 долларов стипендии.
Это юбилейное десятое мероприятие, которое ежегодно проводится и финансируется кредитным союзом США Wave. На этот раз ярмарку пришлось перевести в онлайн-режим в связи с пандемией COVID-19.
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Что делают на ярмарке финансовой грамотности
Ярмарка финансовой грамотности в Соединенных Штатах Америки – это отдельное ежегодное мероприятие в нескольких городах страны, где школьники учатся принимать реальные финансовые решения и готовятся к взрослой жизни.
Дети проходят специально разработанный учебный курс, где обсуждают темы денег. Участники мероприятия учатся выстраивать собственную карьеру и сотрудничают с финансовыми учреждениями.
80 процентов школьников США не получают никакого финансового образования, и не готовы к взрослой жизни. Однако наши ученики, благодаря ярмарке, получают бесценный опыт,
– отмечает учитель бизнес-школы Брайан Купер.
По мнению учителя, каждый школьник должен разбираться в своих финансовых возможностях и уметь пользоваться всеми доступными ему инструментами.
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Финансовые вознаграждения учеников
На ярмарке каждая неделя обучения в мае разделена на отдельные блоки, и ученики применяют полученные знания на практике. Они изучают темы бюджетирования, кредитования, финансового менеджмента и инвестиций.
Самые успешные школьники ежегодно получают финансовое поощрение. В этом году 1 000 долларов стипендии от кредитного союза Wave получила ученица выпускного класса Хоуп Флогерти.
Девушка хочет вступать в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе на специальность "Международный бизнес", и планирует инвестировать полученные деньги в свое высшее образование.