Ярмарка финансовой грамотности: опыт проведения мероприятия в США

В течение мая 80 учеников школы Толл Гейт, что в небольшом американском городке Уорвик, участвовали в ярмарке финансовой грамотности. Самая успешная школьница получила 1 000 долларов стипендии.

Это юбилейное десятое мероприятие, которое ежегодно проводится и финансируется кредитным союзом США Wave. На этот раз ярмарку пришлось перевести в онлайн-режим в связи с пандемией COVID-19.

Интересно Как обучают финансовой грамоте в мире: опыт передовых стран

Что делают на ярмарке финансовой грамотности

Ярмарка финансовой грамотности в Соединенных Штатах Америки – это отдельное ежегодное мероприятие в нескольких городах страны, где школьники учатся принимать реальные финансовые решения и готовятся к взрослой жизни.

Дети проходят специально разработанный учебный курс, где обсуждают темы денег. Участники мероприятия учатся выстраивать собственную карьеру и сотрудничают с финансовыми учреждениями.

80 процентов школьников США не получают никакого финансового образования, и не готовы к взрослой жизни. Однако наши ученики, благодаря ярмарке, получают бесценный опыт,

– отмечает учитель бизнес-школы Брайан Купер.

По мнению учителя, каждый школьник должен разбираться в своих финансовых возможностях и уметь пользоваться всеми доступными ему инструментами.

На тему Выпускница вуза самостоятельно пишет, иллюстрирует и издает книги для детей: фото

Финансовые вознаграждения учеников

На ярмарке каждая неделя обучения в мае разделена на отдельные блоки, и ученики применяют полученные знания на практике. Они изучают темы бюджетирования, кредитования, финансового менеджмента и инвестиций.

Самые успешные школьники ежегодно получают финансовое поощрение. В этом году 1 000 долларов стипендии от кредитного союза Wave получила ученица выпускного класса Хоуп Флогерти.

Девушка хочет вступать в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе на специальность "Международный бизнес", и планирует инвестировать полученные деньги в свое высшее образование.