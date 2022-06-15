Японские университеты готовы принять украинских студентов: как принять участие в спецпрограмме
Источник:Japan Today
16 университетов совместно готовы принять студентов из Украины, убегающих от войны. Так студенты смогут начать или возобновить обучение, возвращаясь к нормальной жизни.
Колледжи, включая Международный христианский университет, Университет Мэйдзи и Софийский университет, планируют предложить примерно 70 студентам бесплатное образование и безопасную среду для обучения.
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Они будут предлагать краткосрочные программы продолжительностью от 1 до 1,5 лет, после чего некоторые также предложат обучающие программы.
Образование – это право студента. Благодаря этой инициативе мы хотим обеспечить студентам безопасную среду для продолжения обучения,
– сказал представитель ICU.
В мае университет в западном пригороде Токио принял 5 украинских студентов, обучение которых было сорвано полномасштабным вторжением России.
Инициативу возглавляет токийская организация Pathways Japan, которая оказывает поддержку беженцам из Сирии и Афганистана, связанную с обучением и карьерой.
По словам Норимас Ория, представителя организации, студенты могут чувствовать, что их будущее в Японии отличается от того, что они планировали. При этом организация хочет использовать эту возможность, чтобы работать над новыми мечтами и самореализацией. Норимас Орийо пообещал студентам из Украины оказать финансовую поддержку, пока они не станут экономически независимыми и не обустроятся в Японии.
Сроки подачи заявок
Заявки на поступление будут продолжаться до 24 июня, и ожидается, что избранные кандидаты прибудут в Японию в августе, к началу новой академической сессии в сентябре, сообщили в Pathways Japan.
Отобранные студенты получат:
- Авиабилеты в Японию,
- Жилье,
- Оплату за обучение,
- Поддержку в выдаче виз и вида на жительство
- Стипендию или помощь в поиске работы на неполный рабочий день.
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