Японские университеты готовы принять украинских студентов: как принять участие в спецпрограмме

16 университетов совместно готовы принять студентов из Украины, убегающих от войны. Так студенты смогут начать или возобновить обучение, возвращаясь к нормальной жизни.

Колледжи, включая Международный христианский университет, Университет Мэйдзи и Софийский университет, планируют предложить примерно 70 студентам бесплатное образование и безопасную среду для обучения.

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Они будут предлагать краткосрочные программы продолжительностью от 1 до 1,5 лет, после чего некоторые также предложат обучающие программы.

Образование – это право студента. Благодаря этой инициативе мы хотим обеспечить студентам безопасную среду для продолжения обучения,

– сказал представитель ICU.

В мае университет в западном пригороде Токио принял 5 украинских студентов, обучение которых было сорвано полномасштабным вторжением России.

Инициативу возглавляет токийская организация Pathways Japan, которая оказывает поддержку беженцам из Сирии и Афганистана, связанную с обучением и карьерой.

По словам Норимас Ория, представителя организации, студенты могут чувствовать, что их будущее в Японии отличается от того, что они планировали. При этом организация хочет использовать эту возможность, чтобы работать над новыми мечтами и самореализацией. Норимас Орийо пообещал студентам из Украины оказать финансовую поддержку, пока они не станут экономически независимыми и не обустроятся в Японии.

Сроки подачи заявок

Заявки на поступление будут продолжаться до 24 июня, и ожидается, что избранные кандидаты прибудут в Японию в августе, к началу новой академической сессии в сентябре, сообщили в Pathways Japan.

Отобранные студенты получат:

Авиабилеты в Японию,

Жилье,

Оплату за обучение,

Поддержку в выдаче виз и вида на жительство

Стипендию или помощь в поиске работы на неполный рабочий день.

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