Как привлечь ребенка читать летом: 5 интересных методов

Сегодня дети неохотно читают, особенно когда их заставляют это делать во время каникул. Однако заставлять детей не стоит – нужно только инвестировать немного своего времени, и тогда ребенок сам захочет взять в руки книгу.

На помощь родителям в организации полезного досуга для детей приходят современные технологии. Рассказываем о 5 действенных техниках, как мотивировать ребенка читать во время каникул.

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1. Отрывки из экранизаций

Первый шаг к заинтересованности детей в книгах сегодня – фильмы, снятые по сюжету известных произведений. И те, кто сначала прочитал книгу, охотно посмотрят, как история представлена в киноформате.

Короткая видеопубликация своих впечатлений – также интересный опыт. Придется выбрать кадры, которые больше всего запомнились и прокомментировать их самостоятельно.

А если договориться прочитать книгу и выделить именно те моменты, которые в экранизации представленные иначе, чем в оригинале, то такой поиск может превратиться в увлекательное коллективное соревнование. Такой метод лучше всего подойдет для подростков от 12 лет.

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2. Видеообзоры книг

Перечень литературы на лето, будем откровенны, не все дети воспринимают с воодушевлением. Но если превратить впечатление от чтения на видеообзоры для одноклассников или друзей – это будет казаться не обязательством, а привлекательной идеей.

Можно создать целый клуб книголюбов для подростков, где каждый, например, получит собственного литературного героя и будет задача представить своего персонажа. Это превратит процесс чтения на более интерактивное и интересное занятие.

Сделайте процесс чтения более интерактивным / Фото Pexels

3. Юные детективы

Для поощрений в начальной школе подойдут книги с детективным сюжетом. В списке литературы на лето часто можно найти элементы детских детективных историй, в частности в произведениях Всеволода Нестайко.

К программным книгам можно также добавить "Детективное агентство кота Макса" И. Будза, серию произведений "Разбойничий детектив" Д. Мельникова, "Детективы в Артеке" А. Бачинского и тому подобное.

Приятная особенность детективов заключается в том, что дети делятся впечатлениями, идеями и подозрениями еще во время чтения, не дожидаясь завершения книги.

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4. Буктрейлеры

Буктрейлерами зовут короткие видеоролики, которые рекламируют книгу или произведение, имеют целью заинтересовать или удивить будущего читателя, привлечь внимание к сюжетам и героям.

Этот метод подойдет для подростков, которые заинтересованы в блогерстве, однако пока не нашли свою нишу. Подобной практикой уже занимаются несколько украинских школьников на своих каналах в ютубе.

Обзоры книг от украинских школьников: смотрите видео

5. Отражение сюжета

Разнообразить серьезный подход к чтению может веселая игра, которая очень популярна в США. Школьники рассказывают историю популярного произведения, где ключевые моменты изменено на противоположные.

Например, в древности две семьи очень сильно дружат и стремятся женить своих сына и дочь. Но молодые люди терпеть друг друга не могут. Все завершается счастливым финалом. Это отраженный сюжет "Ромео и Джульетта".

Для учащихся начальной школы можно предложить другой вариант, который легче реализовать. События не нужно менять на противоположные, однако воображать, будто они происходят в будущем или на другой планете. Такая фантастическая атмосфера привлекает детей младшего возраста.

Игра в отражение сюжета / Скриншот из фильма "Гарри Поттер и философский камень"