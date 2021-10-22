Как трудоустроить ассистента учителя в группах продленного дня: разъяснение МОН
Источник:"Новая украинская школа"
Министерство образования и науки разъяснило ситуацию с трудностями при трудоустройстве и выплате зарплаты ассистента воспитателя группы продленного дня.
Проблемы с трудоустройством ассистента учителя
Педагоги жалуются на то, что должность ассистента воспитателя в инклюзивных группах продленного дня в школах не соответствует требованиям трудоустройства и оплаты труда. В документах, регулирующих оплату труда педагогов, вообще не упоминается такая должность.
К теме Каким должен быть современный директор школы и что он должен делать
По их словам, об ассистенте воспитателя группы продленного дня не упоминается ни в законе об образовании, ни в постановлении правительства об инклюзивном обучении, ни в перечне должностей педагогов и тому подобное.
Также никакие нормативные документы не устанавливают педагогическую нагрузку для такого работника. Все это создает проблемы при трудоустройстве и оплате труда.
Что делает ассистент учителя группы продленного дня? Обычно такой работник помогает в:
организации обучения в классе с инклюзивным обучением;
помогает ученикам с особыми образовательными потребностями в организации рабочего места;
наблюдает за ребенком с целью изучения его индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;
сотрудничает со специалистами, которые непосредственно работают с ребенком с ООП.
Важно Что должен делать ассистент учителя в инклюзивном классе: обязанности
Что говорят в МОН
Поэтому в МОН объяснили ситуацию трудоустройства и выплаты зарплаты ассистенту воспитателя группы продленного дня.
Минобразования уверяет, что должность ассистента воспитателя является педагогической, и такой работник имеет право на все выплаты, гарантированные государством для педагогических работников.
Министерство работает над исправлением ситуации с трудоустройством и оплатой труда таких работников. В частности, уже разработали проект постановления, который должен добавить должность ассистента воспитателя в школе. Документ направлен на рассмотрение в правительство.
Читайте также За что учителям платят премии и как избежать конфликтов между педагогами: объяснение омбудсмена
Также уже разработан проект акта, которым предлагается внести изменения в постановления правительства о тарифных разрядах и перечень педагогических работников.
Что касается типичных штатных нормативов, то введение должности ассистента воспитателя тоже возможно. В случае необходимости директор школы может вводить должности, не предусмотренные штатными нормативами, и выплачивать им зарплату согласно лимитным справкам.