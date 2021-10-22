Как трудоустроить ассистента учителя в группах продленного дня: разъяснение МОН

Министерство образования и науки разъяснило ситуацию с трудностями при трудоустройстве и выплате зарплаты ассистента воспитателя группы продленного дня.

Проблемы с трудоустройством ассистента учителя

Педагоги жалуются на то, что должность ассистента воспитателя в инклюзивных группах продленного дня в школах не соответствует требованиям трудоустройства и оплаты труда. В документах, регулирующих оплату труда педагогов, вообще не упоминается такая должность.

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По их словам, об ассистенте воспитателя группы продленного дня не упоминается ни в законе об образовании, ни в постановлении правительства об инклюзивном обучении, ни в перечне должностей педагогов и тому подобное.

Также никакие нормативные документы не устанавливают педагогическую нагрузку для такого работника. Все это создает проблемы при трудоустройстве и оплате труда.

Что делает ассистент учителя группы продленного дня? Обычно такой работник помогает в:

организации обучения в классе с инклюзивным обучением;

помогает ученикам с особыми образовательными потребностями в организации рабочего места;

наблюдает за ребенком с целью изучения его индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;

сотрудничает со специалистами, которые непосредственно работают с ребенком с ООП.

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Что говорят в МОН

Поэтому в МОН объяснили ситуацию трудоустройства и выплаты зарплаты ассистенту воспитателя группы продленного дня.

Минобразования уверяет, что должность ассистента воспитателя является педагогической, и такой работник имеет право на все выплаты, гарантированные государством для педагогических работников.

Министерство работает над исправлением ситуации с трудоустройством и оплатой труда таких работников. В частности, уже разработали проект постановления, который должен добавить должность ассистента воспитателя в школе. Документ направлен на рассмотрение в правительство.

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Также уже разработан проект акта, которым предлагается внести изменения в постановления правительства о тарифных разрядах и перечень педагогических работников.

Что касается типичных штатных нормативов, то введение должности ассистента воспитателя тоже возможно. В случае необходимости директор школы может вводить должности, не предусмотренные штатными нормативами, и выплачивать им зарплату согласно лимитным справкам.