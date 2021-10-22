Проблемы с трудоустройством ассистента учителя
Педагоги жалуются на то, что должность ассистента воспитателя в инклюзивных группах продленного дня в школах не соответствует требованиям трудоустройства и оплаты труда. В документах, регулирующих оплату труда педагогов, вообще не упоминается такая должность.
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По их словам, об ассистенте воспитателя группы продленного дня не упоминается ни в законе об образовании, ни в постановлении правительства об инклюзивном обучении, ни в перечне должностей педагогов и тому подобное.
Также никакие нормативные документы не устанавливают педагогическую нагрузку для такого работника. Все это создает проблемы при трудоустройстве и оплате труда.
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Что говорят в МОН
Поэтому в МОН объяснили ситуацию трудоустройства и выплаты зарплаты ассистенту воспитателя группы продленного дня.
Минобразования уверяет, что должность ассистента воспитателя является педагогической, и такой работник имеет право на все выплаты, гарантированные государством для педагогических работников.
Министерство работает над исправлением ситуации с трудоустройством и оплатой труда таких работников. В частности, уже разработали проект постановления, который должен добавить должность ассистента воспитателя в школе. Документ направлен на рассмотрение в правительство.
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Также уже разработан проект акта, которым предлагается внести изменения в постановления правительства о тарифных разрядах и перечень педагогических работников.
Что касается типичных штатных нормативов, то введение должности ассистента воспитателя тоже возможно. В случае необходимости директор школы может вводить должности, не предусмотренные штатными нормативами, и выплачивать им зарплату согласно лимитным справкам.