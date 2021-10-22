Как МОН рекомендует работать школам, вузам и колледжам из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация с COVID-19. Поэтому МОН проконсультировался с Минздравом о работе школ, колледжей и вузов во время карантина. Что решили – читайте в статье.

Обучение в вузах и колледжах

Минобразования рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября в колледжах, профтехах, вузах и учреждениях образования всех форм собственности и сфер управления.

Подробнее: МОН советует вузам и колледжам перейти на дистанционку на три недели: даты

Обучение в школах

Сергей Шкралет отметил, что обучение в школах со следующей недели (с 25 октября) будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

Школы в Киеве, Одессе, Луцке, Днепре, Ровно, Житомире, Полтаве и Николаеве идут на недельные осенние каникулы с 25 октября.

Добавим, что в школах Киева на две недели вводят карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Первую неделю дети будут на каникулах, а что касается второй недели, то в КГГА определятся позже.

Это будут продленные каникулы или дистанционное обучение. Но точно две недели школы будут закрыты, в том числе 1 – 4 классы,

– отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Министр образования призвал педагогов, соискателей образования и их родителей относиться к ситуации с распространением COVID-19 крайне ответственно.

"Вакцинироваться, то есть защитить себя от высоких рисков заболевания, сегодня может каждый! Педагог может быть примером для своих коллег и родных, которые еще медлят с этим решением", – написал Шкарлет.

К слову, одну дозу прививки против COVID-19 получили 87% работников школ. В то же время полностью двумя дозами вакцинированы около 380 тысяч учителей (60%). В каких регионах самые высокие и самые низкие показатели – читайте в статье.