Я выразился не совсем корректно, – Шкарлет прокомментировал свое заявление по диссертации Кивы

Сергей Шкарлет заявил, что в МОН не поступало никаких возражений относительно диссертации народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. Впрочем, журналисты-расследователи это отрицают. Теперь министр добавил, что высказался не совсем корректно.
По его словам, МОН получило электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело Ильи Кивы, сейчас идет проверка всех материалов.
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Уже на основании полученной информации экспертный совет проведет анализ научной работы, в частности, проверить ее на соответствие законодательству в сфере аттестации.
Однако Сергею Шкарлету было обидно видеть, что его комментарий про "отсутствие возражений" на диссертацию Кивы стал основанием для обвинений во лжи.
Он добавил, что все заявления, которые поступают в МОН, фиксируются, обрабатываются и детально изучаются, но количество и качество возражений определяет экспертный совет и проверяет на соответствие действительности.
С учетом получения МОН нескольких различных писем относительно Ильи Кивы о "проведении расследования обстоятельств защиты" и о признаках "внесения недостоверных данных" в эфире программы "Радио Свобода" я высказался не совсем корректно, однако, мое заявление не является ложью,
– заверил Шкарлет.
Министр образования добавил, что экспертный совет после обработки полученных писем официально определит, какие из них являются возражениями (имеют прямое отношение к научной работы), и учтет их при составлении экспертного заключения.
Он поставил профильному департаменту МОН задачу проверить информацию о вероятных нередких нарушениях при получении ученой степени.
Что сказал Шкарлет о диссертации Кивы?
Министр образования заявил, что никаких возражений относительно диссертации депутата не поступало. "Ни одного возражения... И даже сегодня, когда дело по диссертации поступило – никаких фактов, ничего нет", – заявил Шкарлет.
Зато журналист Даниил Мокрик написал заявление о нарушении, которое передали в Минобразования через несколько дней после защиты Кивою диссертации.
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К слову, МОН уже проверяет материалы по присвоению народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве степени кандидата наук. В ведомство поступила электронная копия диссертации.
Что известно о защите диссертации Кивы
- 26 апреля народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Однако журналисты заявляли о препятствовании их работе на этом событии.
- А экс-министр Анна Новосад заверила, что научную степень Ильи Кивы теперь должна утвердить аттестационная комиссия МОН, которую возглавляет министр образования и науки Сергей Шкарлет.
- Интересно, что во время защиты диссертации Кива оконфузился. Один из членов приемной комиссии задал депутату вопрос, однако тот уклонился от ответа и сказал, что ответит на него в следующей работе.
- В то же время научного руководителя Кивы Владимира Гурковского, который помогал депутату с кандидатской работой, уже уволили с работы.