Я выразился не совсем корректно, – Шкарлет прокомментировал свое заявление по диссертации Кивы

Сергей Шкарлет заявил, что в МОН не поступало никаких возражений относительно диссертации народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. Впрочем, журналисты-расследователи это отрицают. Теперь министр добавил, что высказался не совсем корректно.

По его словам, МОН получило электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело Ильи Кивы, сейчас идет проверка всех материалов.

К теме Шкарлета удивило возмущение людей из-за зарплаты для будущих преподавателей президентского вуза

Уже на основании полученной информации экспертный совет проведет анализ научной работы, в частности, проверить ее на соответствие законодательству в сфере аттестации.

Однако Сергею Шкарлету было обидно видеть, что его комментарий про "отсутствие возражений" на диссертацию Кивы стал основанием для обвинений во лжи.

Он добавил, что все заявления, которые поступают в МОН, фиксируются, обрабатываются и детально изучаются, но количество и качество возражений определяет экспертный совет и проверяет на соответствие действительности.

С учетом получения МОН нескольких различных писем относительно Ильи Кивы о "проведении расследования обстоятельств защиты" и о признаках "внесения недостоверных данных" в эфире программы "Радио Свобода" я высказался не совсем корректно, однако, мое заявление не является ложью,

– заверил Шкарлет.

Министр образования добавил, что экспертный совет после обработки полученных писем официально определит, какие из них являются возражениями (имеют прямое отношение к научной работы), и учтет их при составлении экспертного заключения.

Он поставил профильному департаменту МОН задачу проверить информацию о вероятных нередких нарушениях при получении ученой степени.

Что сказал Шкарлет о диссертации Кивы?

Министр образования заявил, что никаких возражений относительно диссертации депутата не поступало. "Ни одного возражения... И даже сегодня, когда дело по диссертации поступило – никаких фактов, ничего нет", – заявил Шкарлет.

Зато журналист Даниил Мокрик написал заявление о нарушении, которое передали в Минобразования через несколько дней после защиты Кивою диссертации.

Читайте также Киву могут отправить на повторную защиту научной диссертации, – советник Авакова

К слову, МОН уже проверяет материалы по присвоению народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве степени кандидата наук. В ведомство поступила электронная копия диссертации.

Что известно о защите диссертации Кивы