Полиция Черкасс получила анонимное сообщение о том, что школы города заминированы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проверяют школы.

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Учащихся эвакуировали и перевели на дистанционку

В Черкасском горсовете заместитель городского головы Анастасии Чубиной сообщила, что сейчас происходит эвакуация детей из заведений. Учеба сегодня, 12 января, будет проводиться дистанционно.

Понимаю, что эта ситуация доставляет определенные неудобства, однако рисковать жизнью и здоровьем учащихся и педагогов мы не можем. Поэтому прошу всех отнестись с пониманием и обеспечить своим детям возможность сегодня учиться онлайн дома,

– заявила Чубина.

В местных телеграм-каналах сообщают, что письмо о заминировании школ поступило и в Черкасскую СБУ.

Текст о минировании написан с ошибками

Отметим, текст очень странный и написан с ошибками. Предполагают, что его писал учащийся начальных классов или двоечник.

Предложения с ошибками в письме "террориста":

"Все школи в місто Черкаси заміновані".

"Я всю життя всіх ненавидів".

"Сьогодні ви все відчуєте мою ненависть".

"Я підірваю всі школи в Черкасах".

Сообщения о минировании школ в Черкассах / Фото из местных телеграм-каналов

Шутка это или нет – пока неизвестно, но детей из черкасских школ эвакуировали на улицу на время проверки. На опубликованных роликах видно, что дети очень быстро выходят из зданий школ.

К слову, неизвестные злоумышленники позвонили в колл-центр СБУ и сообщили о наличии взрывчатки во всех школах Киева. Случилось это утром 11 января. Подробности – читайте в статье.