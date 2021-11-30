Я все верну, – Кива отреагировал на лишение ученой степени
Источник:телеграм-канал Ильи Кивы
Илья Кива, который остался без ученой степени, заявил, что собирается ее вернуть. Судя по эмоциональному посту, который он разместил в телеграме, настроен одиозный нардеп решительно.
Тем, кто забрал у Кивы научную степень, он напомнил, что является православным и теперь "будет молиться и вспомнит каждого".
Важно Киву не лишали степени кандидата наук: в Минобразования говорят, что и не присуждали
Далее нардеп дополнил сообщение философскими фразами вроде "Не меряйте жизнь одним днем", "Вы уже заканчиваете, а я только начал", а также "всему свое время".
Все, что вы, шавки трусливые, у меня забрали, я верну. А за тех, кто в этом участвовал, теперь, как православный, буду молиться, знаю и вспомню каждого,
– предупредил Кива.
Также одиозный парламентарий напомнил, что у него осталось адвокатское свидетельство, которое тоже можно забрать.
Что известно о научной степени Кивы
- Депутат от “Оппозиционной платформы – "За жизнь" Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию. Члены Научного совета проголосовали за присвоение ему ученой степени.
- Кандидатская диссертация нардепа Ильи Кивы называлась "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере ЕС и Украины)".
- На защиту диссертации журналистов пропускали только по спискам. Так, первыми пропустили журналистов медведчуковских телеканалов: Newsone, "112 Украина", ZIK и "Перший незалежний".
- Кроме того, во время защиты диссертации Кива оконфузился. Так, один из членов приемной комиссии задал депутату вопрос, однако тот уклонился от ответа и сказал, что ответит на него в следующей работе.
- Научного руководителя Кивы Владимира Гурковского, который помогал депутату с кандидатской работой, уже уволили с работы.
Полный текст публикации Ильи Кивы:
Все, что вы, трусливые шавки, у меня забрали, я верну, а за тех, кто в этом участвовал, теперь, как православный, буду молиться, знаю и вспомню каждого...
Вы уже заканчиваете, а я только начал! Не меряйте жизнь одним днем, а власть одним сроком. Всему свое время…
P.S. Зеленский: У меня еще осталось адвокатское свидетельство, можешь его также меня лишить и забрать.