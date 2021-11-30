Я все верну, – Кива отреагировал на лишение ученой степени

Илья Кива, который остался без ученой степени, заявил, что собирается ее вернуть. Судя по эмоциональному посту, который он разместил в телеграме, настроен одиозный нардеп решительно.

Тем, кто забрал у Кивы научную степень, он напомнил, что является православным и теперь "будет молиться и вспомнит каждого".

Важно Киву не лишали степени кандидата наук: в Минобразования говорят, что и не присуждали

Далее нардеп дополнил сообщение философскими фразами вроде "Не меряйте жизнь одним днем", "Вы уже заканчиваете, а я только начал", а также "всему свое время".

Все, что вы, шавки трусливые, у меня забрали, я верну. А за тех, кто в этом участвовал, теперь, как православный, буду молиться, знаю и вспомню каждого,

– предупредил Кива.

Также одиозный парламентарий напомнил, что у него осталось адвокатское свидетельство, которое тоже можно забрать.

Что известно о научной степени Кивы

Депутат от “Оппозиционной платформы – "За жизнь" Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию. Члены Научного совета проголосовали за присвоение ему ученой степени.

Кандидатская диссертация нардепа Ильи Кивы называлась "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере ЕС и Украины)".

На защиту диссертации журналистов пропускали только по спискам. Так, первыми пропустили журналистов медведчуковских телеканалов: Newsone, "112 Украина", ZIK и "Перший незалежний".

Кроме того, во время защиты диссертации Кива оконфузился. Так, один из членов приемной комиссии задал депутату вопрос, однако тот уклонился от ответа и сказал, что ответит на него в следующей работе.

Научного руководителя Кивы Владимира Гурковского, который помогал депутату с кандидатской работой, уже уволили с работы.

Полный текст публикации Ильи Кивы:

Все, что вы, трусливые шавки, у меня забрали, я верну, а за тех, кто в этом участвовал, теперь, как православный, буду молиться, знаю и вспомню каждого...

Вы уже заканчиваете, а я только начал! Не меряйте жизнь одним днем, а власть одним сроком. Всему свое время…

P.S. Зеленский: У меня еще осталось адвокатское свидетельство, можешь его также меня лишить и забрать.