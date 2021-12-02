Видео в сети опубликовал пользователь с ником "Зайцев Иванов". Отметим, что профиль автора поста анонимный, поэтому достоверность информации мы не можем проверить.

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Мужчина утверждает, что так учитель ведет себя не впервые, однако директор заведения не увольняет его.

Скриншот поста по отношению к учителю киевской школы

По информации пользователя, видео снято в школе №152 с углубленным изучением английского в Деснянском районе Киева. На нем видно, как в коридоре стоит группа учеников, а к ним подошел, вероятно, учитель и накричал.

Сборище подонков и негодяев! Сейчас вы у меня споете! Я вам сейчас мозги выбью на стенку, козлы долбанные! Я ясно сказал?.. Вы у меня сейчас песню споете свою! Вы думаете, что в этой школе вы будете творить, что хотите?,

– так выразился педагог.

Дети притихли и только испуганно смотрели на учителя, пока он кричал на них. Что именно его разозлило, по видео непонятно. Из контекста можно предположить, что ученики что-то пели, и ему это не понравилось.

Смотрите видео, как учитель кричит и угрожает учащимся:

"Зайцев Иванов" также подчеркнул, что учителя зовут Бушев Владимир Семенович. По его словам, конфликтные ситуации возникают не только с ним, но и с его женой (ведущей группой ГПД) и дочерью (учительницей английского языка).

"Он говорит, ничего не боится, потому что все "решает" в администрации. На мой взгляд, это профессиональное угасание. Человек, который ненавидит детей, не может их учить!", – написал пользователь.

На сайте школы отмечается, что Владимир Бушев преподает историю и правоведение. Впоследствии пользователь из собственных источников сообщил, что учителю дали устный выговор.



Бушев Владимир / Скриншот с сайта школы №152

К слову, в школе на Киевщине старшеклассник раздел ученика 7 класса на глазах у других детей. Он удерживал мальчика силой и не разрешал одеться. Администрация школы считает инцидент шуткой. Подробности – читайте в статье.