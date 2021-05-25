Бакиров сначала рассказал о научных достижениях вуза и программы кандидатов, а потом заявил, что Каразинский университет существует только в непрерывном движении вперед.
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Поэтому необходимо, по его словам, время от времени "вдыхать новую, молодую, творческую энергию и в систему управления университетом".
Это побудило меня инициировать выборы нового ректора, чтобы дать мощный импульс обсуждению проблем и перспектив дальнейшего развития... Мы ознакомились с программами кандидатов. И кто бы ни стал новым ректором, мы уже имеем большой массив наработок для дальнейшего развития вуза,
– сказал Бакиров.
Виль Бакиров напомнил, что он остается в вузе, в ученом совете, и в дальнейшем будет способствовать развитию университета.
Видеообращение Виль Бакирова к коллективу: видео из фейсбука вуза
Что известно про Виль Бакирова
Он был ректором Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина более 20 лет – с 1998 до 2021 года. Бакиров – доктор социологических наук, профессор, академик Национальной академии наук Украины.
Также, он награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени; имеет почетное звание Заслуженный деятель науки и техники Украины, почетный профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, почетный доктор, профессор и др.
Выборы в ХНУ им. В. Каразина
Отметим, что выборы ректора в ХНУ им. Каразина состоятся в среду, 26 мая. В вузе уже создано и оборудовано шесть избирательных участков, где есть все условия для безопасного, честного и свободного голосования.
Кто участвует в выборах ректора ХНУ им. Каразина:
- декан физического факультета, профессор Руслан Вовк,
- директор учебно-научного института "Физико-технический факультет", профессор Игорь Горка,
- декан юридического факультета, профессор Татьяна Кагановская,
- декан факультета радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем, профессор Сергей Шульга.