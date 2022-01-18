Родители учеников уверяют, что из-за холода в учебном заведении, их дети отказываются посещать уроки.

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Мама Виолетта Сопивнык рассказала, что ученики сидят в куртках на уроках и все равно холодно.

Ребенок отказывается ходить из-за холода ... Как учиться в таких условиях? А впереди еще полтора месяца зимы,

– написала женщина.

По ее словам, такая же ситуация с отоплением в учебном заведении была перед зимними каникулами. "Почти не было детей в классах именно по этой причине", – уверяет женщина.

Тему отопления в комментариях подхватили и другие местные жители, которые также выразили недовольство такой ситуацией в учебном заведении.

Родители учеников младших классов утверждают, что в классах Яремчанского лицея №1 якобы только 10°C тепла.

Холодно в школе Яремче / Скриншот из фейсбука "Яремче Онлайн"

Комментарии родителей:

"По этой самой причине я сегодня не пустил в школу малого".

"Сегодня шла за малой в школу и слышала, как мальчик говорил маме: "Я так замерз сегодня в школе".

"Я поддерживаю родителей, рада, что подняли этот вопрос, он очень болезненный. Температурный режим действительно не соответствует норме, я считаю, что с этим вопросом нужно родителям обращаться к властям города".

"Сочувствую в первую очередь детишкам, родителям (потому что это здоровье детей гробят), потому что порядка нет… Экономят на всем. Я в этой школе отучилась кучу лет, с 5 по 11 класс. В эти периоды сидела в курточке и болела раз 10 за учебный период".

К слову, во время сильных морозов дети могут не ходить в школу. Но МОН выступает за то, чтобы в таком случае уроки в школах не отменяли, а переводили детей на дистанционку. В целом школы сами решают, что делать.

Температурный ориентир для принятия школами какого-то решения по изменению формата или приостановке занятий – минус 20 градусов мороза на улице.